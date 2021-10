Pilotprojekt mit Biebertal und Lollar statt Wettenberger "Bussi"?

Bürgermeister Thomas Brunner (l.), Landrätin Anita Schneider, Fabio Lerch (2.v.r.) und Sven Schneider (beide Verkehrsbetriebe Weber) informierten über Pläne für besseren ÖPNV in Wettenberg und Biebertal. Foto: Böhm

KREIS GIESSEN - Das "Bussi" ist in Wettenberg eine Institution. Seit vielen Jahren kommen die Launsbacher damit nach Wißmar, die Gleiberger nach Launsbach, die Krofdorfer nach Wißmar. Früher war der Ortsbus mit zwei Fahrzeugen unterwegs, jetzt noch mit einem, das auch bald ersetzt werden soll. Für den "Bussi" hat der Landkreis über die Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) wieder 20 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Kreisausschuss hat beschlossen, die Unterstützung um ein weiteres Jahr zu verlängern. Denn es gibt Pläne, den ÖPNV auszubauen. Es geht um sogenannte "On-demand-Verkehre". Diese Mischung aus ÖPNV und Taxi befördert Passagiere auf Anfrage flexibel zum Ziel - unabhängig von einem Fahrplan. Es gibt Überlegungen, dieses Konzept im Raum Wettenberg und Biebertal auszuprobieren. Details erläuterten Landrätin Anita Schneider und Bürgermeister Thomas Brunner (beide SPD) bei einem Pressetermin zusammen mit Fabio Lerch und Sven Schneider von den Verkehrsbetrieben Weber, die den "Bussi" betreiben.

Schneider verwies auf eine Potenzialanalyse für den "On-demand-Verkehr", die kürzlich im Wirtschaftsausschuss des Kreistages vorgestellt worden war. Drei Servicegebiete wurden näher untersucht: Wettenberg/Lollar mit Anbindung nach Biebertal, Langgöns/Pohlheim sowie Hungen/Laubach/Lich. ",On-demand-Verkehr' wäre die zeitgemäße Antwort für einen sehr flexiblen ÖPNV", meinte die Landrätin.

Innerhalb von 20 Minuten

Und so funktioniert es: Ein Kunde meldet telefonisch oder per App einen Fahrtwunsch an und wird innerhalb von 20 Minuten zu Hause oder an der nächsten Bushaltestelle abgeholt. Das System berechnet für weitere Fahrtwünsche den Streckenverlauf immer wieder neu, weitere Passagiere werden abgeholt, wobei sich der Weg zum Ziel maximal zehn Minuten verzögern darf. Für den Raum Wettenberg müssten bei dem System fünf Fahrzeuge unterwegs sein.

Wo und wie das System im Landkreis Gießen ausprobiert wird, entscheidet der Kreistag Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Aktuell berät die interfraktionelle Arbeitsgruppe ÖPNV über das Thema. Ob es ein oder mehrere Pilotprojekte gibt, ist auch eine Geldfrage. Dem Landkreis sei der interkommunale Verkehr wichtig und auch der Anschluss an den nächsten Bahnhof, verdeutlichte Schneider. ",On-demand-Verkehre' sind der Gold-Standard im ÖPNV. Es sind sehr viele Haltepunkte denkbar und das kostet", ergänzte Brunner.

Ob die Kooperation mit Biebertal bereits im nächsten Jahr klappt, ist nicht absehbar. Deshalb soll laut Brunner zunächst ein neues Fahrzeug für den "Bussi" geleast werden, um den jetzigen Standard zu halten. "Aber wir können beim ÖPNV nicht immer nur über klein-klein reden. Wir müssen einen richtigen Impuls setzen und auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen." Auch Schneider sprach sich dafür aus, in den ÖPNV zu investieren. Die finanzielle Beteiligung der Kommunen müsse man diskutieren.

Im Wirtschaftsausschuss hatte Tanja Zahnwetzer von Ioki, einer 100-prozentigen Tochter der Deutschen Bahn AG, die Potenzialanalyse vorgestellt. Der Betrieb des "On-demand-Verkehrs" soll sich auf den Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr konzentrieren. Im Raum Wettenberg/Lollar sieht man einen Bedarf für fünf Fahrzeuge, die gleichzeitig unterwegs sind, und hat ein Potenzial von 465 Fahrgästen am Tag errechnet.

Zuschussbedarf

Investitionen von rund einer Million bis 1,1 Millionen Euro würden Einnahmen von circa 350 000 Euro gegenüberstehen. Es bliebe ein Zuschussbedarf zwischen 700 000 und 780 000 Euro im Jahr. Die höheren Kosten ergeben sich, wenn sechs Fahrzeuge eingesetzt werden und die Wartezeit des einzelnen Passagiers 15 statt 20 Minuten beträgt.

Im Bereich Langgöns/Pohlheim hat man bei vier Fahrzeugen einen Zuschussbedarf zwischen 580 000 und 650 000 Euro. Für die Ostkommunen geht man bei drei Autos von einem Zuschussbedarf von 430 000 Euro aus, bei zwei Fahrzeugen sind es 360 000 Euro.

Beim Pressetermin in Krofdorf-Gleiberg nannte Fabio Lerch als Möglichkeiten für den interkommunalen ÖPNV von Wettenberg und Biebertal die Fahrten zu den jeweiligen Bädern in den Gemeinden: im Sommer zum Freibad nach Krofdorf-Gleiberg, ganzjährig zum Hallenbad nach Rodheim-Bieber. Bereits im regulären Angebot habe es jüngst Verbesserungen gegeben, sodass sonntags Wanderer und Ausflügler nach Biebertal kommen können. Dies werde sehr gut angenommen.