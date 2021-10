Pistenspaß für Jugendliche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Jugendförderung des Landkreises Gießen bietet in Kooperation mit der Jugendförderung der Stadt Marburg vom 3. bis 9. Januar 2022 eine Winterfreizeit in Tirol an. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren können daran teilnehmen.

„Das ist eine super Sache“, findet Kreisjugenddezernent Hans-Peter Stock. „Neben den sportlichen Aktivitäten lernen die Jugendlichen in der Gruppe mit Gleichaltrigen soziale Kompetenzen. Die Freizeit bietet somit eine optimale Mischung als Angebot in den Winterferien.“

Die erfahrenen Teams der Jugendförderung erkunden gemeinsam mit der Jugendgruppe eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. Dabei werden die Teilnehmenden in unterschiedliche Gruppen, je nach individueller Leistungsstärke, eingeteilt und gefördert. „Es ist für alle etwas dabei“, verspricht Jugendbildungsreferentin Julia Erb.

Die Fahrt kostet 500 Euro pro Person (Jugendliche ab 16 Jahren zahlen 50 Euro mehr aufgrund der erheblich teureren Skipasspreise). Im Preis inbegriffen sind Hin- und Rückfahrt, Unterkunft (Halbpension und Lunchpaket), Skibusservice, Skipass, Betreuung und Programm sowie Ski- und Snowboardkurse durch das Team der Jugendförderung. Insgesamt können 50 Jugendliche an der Fahrt teilnehmen. Die Plätze verteilen sich dabei zu je 25 Personen auf die Jugendförderung des Landkreises und die Jugendförderung der Stadt Marburg.

Im Dezember findet eine Informationsveranstaltung für die Teilnehmer und deren Eltern statt, zu der separat eingeladen wird. Leihmöglichkeiten für Ski- und Snowboardausrüstung wird es vor Ort gegen eine Gebühr geben. Die Winterfreizeit findet gemäß der geltenden Corona-Maßnahmen statt. Anmeldeschluss ist Freitag, der 3. Dezember. Weitere Information sowie die Anmeldeformulare findet man auf der Internetseite der Jugendförderung unter www.lkgi-jugendfoerderung.de (unter dem Punkt „Freizeiten“). Fragen zur Winterfreizeit beantwortet Julia Erb per E-Mail an Julia.Erb@lkgi.de oder telefonisch unter 0641/9390-9233.