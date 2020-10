Pkw stößt frontal mit Lkw zusammen: zwei Schwerverletzte

Beide Fahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: dpa

GIESSEN/POHLHEIM - Am Freitag gegen 17.35 Uhr hat sich auf der Landesstraße 3131, Schiffenberger Weg, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 22-jähriger Pohlheimer befuhr mit seinem Pkw die L 3131 aus Richtung Gießen kommend in Richtung Pohlheim. Ein 59-jähriger Pohlheimer fuhr mit seinem Lkw in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe Kilometer 1 geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Lkw zusammen.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Pkw nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrzeugführer wurden in ihren Kraftfahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Berufsfeuerwehr Gießen befreit werden. Beide erlitten schweren Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall zerstört. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, liegt jedoch im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur Ermittlung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Gießen die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Aufgrund der Bergungs- und Reinigunsgarbeiten war die Landstraße bis 0 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen unter Telefonnummer (0641) 7006-3555 in Verbindung zu setzen.