Pläne für neuen Edeka-Markt in Wettenberg vorgestellt

Der neue und größere Edeka-Markt soll sich besser in das historische Ortsbild von Krofdorf einfügen. Foto: Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETTENBERG-KROFDORF-GLEIBERG - WETTENBERG (rl). Statt eines großen Lebensmittelmarktes auf der Wiese außerhalb des Ortes wird es in Krofdorf-Gleiberg einen Edeka-Markt in der Innenortslage geben. Bürgermeister Thomas Brunner (SPD) stellte die Pläne in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Verkehr sowie des Ausschusses für Infrastruktur und Gemeindeentwicklung im Bürgerhaus in Wißmar vor.

Demnach soll der moderne und vergrößerte Markt auf dem Gelände des bisherigen Edeka-Aktivmarktes in der Krofdorfer Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg gebaut werden. Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass der Markt sich der Innerortsbebauung angleicht. In die Überlegungen wurden die Bürger ebenso wie der Architekt und Stadtplaner Professor Alexander Pellnitz von der Technischen Hochschule Mittelhessen mit seinen Studenten mit einbezogen.

Der Charakter der Hauptstraße soll in den Neubau aufgenommen werden. Zu dem neuen Areal gehören auch die Gebäude Hauptstraße 8 und 10, wobei die Nummer 8 bereits abgerissen wurde, ebenso wie Scheunen und Nebengebäude, die an den bisherigen Markt angrenzten. Dafür konnte der Investor eine Teilbaugenehmigung erreichen. Brunner führte aus, dass es auf dem Terrain auch Ruhezonen geben soll. Derzeit seien die Pläne so weit gereift, dass sie zu einer Offenlage gebracht werden könnten. Der Charakter des geschlossenen Bestandes in dem Quartier solle erhalten bleiben. Entstehen sollen rund 50 Parkplätze, bislang gibt es 20.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Gerhard Noeske verwies darauf, dass für den Neubau die Gestaltungssatzung der Gemeinde gelten muss. Dies sollte bei den Planungen bereits berücksichtigt werden.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Ulrich Ellinghaus kritisierte die Dachneigung von 35 Prozent. Damit sich der Markt in die ihn umgebenden Häuser besser einfüge, müsse eine Neigung von 45 Prozent erreicht werden. Er freue sich, dass der Edeka-Markt in der zweiten Reihe platziert wird.

Brunner gab zu bedenken, dass es bislang weder ein entsprechendes Verkehrskonzept noch ausgewiesene Spuren für Radfahrer gebe. Der Bürgermeister forderte die Fraktionen auf, jetzt ihre Änderungsvorschläge einzubringen. Ellingshaus sprach sich für eine weitere Bürgerbeteiligung aus. Die Gemeinde solle die Pläne in einer Bürgerversammlung vorstellen. Nach dem jetzt vorgelegten Entwurf soll die Gesamtverkaufsfläche des neuen Marktes mit Backshop auf rund 1640 Quadratmeter anwachsen Die maximale Gesamthöhe der Gebäude beträgt 12,5 Meter.