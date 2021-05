Planung für "Designer-Kita" in Pohlheim pausiert

Die Groß-Kita-Planungen in Pohlheim werden pausiert. Entwurf: Schaltraum Architekten, Hamburg

POHLHEIM - Der Grundfrieden im Pohlheimer Parlament, den die großen Parteien zum Auftakt der neuen Legislaturperiode beschworen hatten, ist schon wieder Geschichte. Das lag allein an einem Thema, der Groß-Kita mit Mehrzweckraum für die Vereine in Watzenborn-Steinberg. Deren Planungen sind jetzt "pausiert". Dafür sorgte die neue Mehrheit von SPD, Grünen und FDP in der zweiten Stadtverordnetenversammlung der neuen Legislatur in der Volkshalle. Das war natürlich Zunder für diejenigen, die das Projekt 2018 auf den Weg gebracht hatten. Die damalige Mehrheit von CDU und Freien Wählern hatten die Planungen auch mit den Stimmen der anderen Parteien in Gang gesetzt. Doch der Wind drehte sich für das fast baureife Projekt und die beiden Parteien nach der Bürgermeister- und Kommunalwahl.

Fabian Schäfer von der FDP begründet den Antrag mit einer exorbitanten Kostensteigerung. Nach 6,8 Millionen Euro geschätzter Kosten war jetzt die Rede von 14 Millionen Euro. Bürgermeister Andreas Ruck (parteilos) schätzt sogar, dass es 19 Millionen Euro werden könnten. Andreas Schuch (FW) stellte fest. "Das mit dem vorerst pausieren klingt gut. Doch wer die Situation vor Ort kennt, weiß, dass in Watzenborn-Steinberg eine erhebliche Zahl an Kindergartenplätzen fehlt. Eltern müssen ihren Wiedereinstieg in den Beruf verschieben. Die Nachfrage nach Plätzen ist so groß wie lange nicht." Die neuerdings im Raum stehenden Kosten von 19 Millionen Euro müssten jetzt erst einmal transparent gemacht werden.

"Es ist Wahnsinn, wie die Kosten nach oben gehen", unterstrich Pohlheims Bürgermeister Andreas Ruck (parteilos). Es sei als Bürgermeister gegenüber den Pohlheimern verpflichtet, nach den Zahlen zu schauen. Er sehe es so, dass Kita-Neubauten auch dort entstehen sollten, wo andere Neubauten entstehen.

Stadtverordnetenvorsteherin Hiltrud Hofmann (Grüne) verpflichtet den neuen Ersten Stadtrat Klaus-Dieter Gimbel per Handschlag, sein Vorgänger Ewald Seidler hält das Desinfektionsmittel bereit. Foto: Weißenborn

Er wies daraufhin, dass mit der Leistungsstufe vier (Anm. der Red.: Genehmigungsplanung, ab Stufe 6 beginnt die Auftragsvergabe) auch belastbare Zahlen vorliegen würden. Die Unterlagen seien weitergegeben worden.

Die Frage sei jetzt, ob man diese Kostenexplosion für die "schmucke Designer-Kita" akzeptieren wolle. "Wenn wir so bauen, dann müssen wir viel Geld ausgeben." In jedem Falle sei der Weg korrekt, das Ganze noch einmal in einem Ausschuss zu beraten.

Ist das eine Abwertung ?

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Malke Aydin störte der eingeführte Begriff "Desiger-Kita: "Soll das jetzt eine Abwertung sein?" Er vermutete, dass man sich aus persönlichen Gründen gegen das Projekt stelle, weil man nicht Ideengeber sei. Er sprach in diesem Zusammenhangvon "nicht belastbaren Zahlen" und von einer Drohkulisse . Im Jahr 2019 habe man einmütig einen Kindergarten auf den Weg gebracht, wohlwissend, dass es keine anderen Standorte im Stadtteil gebe, insbesondere welche, die in städtischer Hand seien. Zwei Jahre später sei immer noch nichts gebaut. "Natürlich steigen die Kosten. Hier muss man in der Realität leben und das einkalkulieren." Pohlheim brauche in jedem Fall Kita-Plätze. Aydin stellte für die CDU einen Ergänzungsantrag mit sieben Fragen zum Projekt, unter anderem mit dem Inhalt "Wann der Neubau abgeschlossen sein muss, um Fördergelder nicht zu verlieren?" Da Bürgermeister Ruck versprach, diese und die anderen Fragen bis zu einer später am Abend vereinbarten Sondersitzung des Bauausschusses im Juni zum Thema zu beantworten, erklärte die CDU ihren Antrag als obsolet.

Aydin meinte zuletzt, dass es auch um den Mehrzweckraum gehe, der nicht nur dem TV 07 und "Mollys" als Sportstätte dienen soll. "Sie berücksichtigen weder Kinder noch Vereine", schickte er in Richtung der neuen Mehrheit.

Die Christdemokratin Dr. Melanie Neeb, selbst Mutter, sah einen "unheimlichen Bedarf an Kita-Plätzen". Die Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen sei mit nur 80 Prozent, die der unter Dreijährigen sogar nur zu 20 Prozent in Pohlheim abgedeckt. "Das ist ganz weit weg von dem, was wir brauchen." Sie selbst arbeite in Gießen und müsse nach Dorf-Güll fahren und mittags wieder Retour. Das sei eine Zumutung. "Arbeitgeber nehmen das nicht so leicht, gerade nach der Elternzeit." Wohl denen, die eine Oma oder Nachbarn hätten, die sich um die Kinder kümmern würden, ansonsten bedeute das für Frauen den Job kündigen. Die Planungen müssten flotter abgewickelt werden.

Einer, der kürzlich am Ende der Wahlperiode als CDU-Stadtverordnetenvorsteher noch Versöhnung predigte, erregte jetzt die Gemüter der neuen Mehrheit. Der Dorf-Güller Prof. Dr. Helge Stadelmann schäumte rhetorisch in Richtung Ruck: "Ihre erste Amtshandlung war, das Wahlversprechen der SPD zu erfüllen."

"Schlechte Amtshandlung"

Der Antrag sei tatsächlich, wie Fabian Schäfer (FDP) schon zuvor selbst zugegeben hatte, "mit der heißen Nadel gestrickt". Die neue Mehrheit habe tatsächlich nicht gründlich diskutiert. "Es werden hier einfach Zahlen in der Gegend herumgeworfen, weil mit jeder politischen Volte (Anm.: einem Kunstgriff) die Sache verzögert wird." Wenn man Dinge auf die lange Bank schiebe, dann verschlechtere sich die Sache nur noch mehr. Er höre von 14 oder 19 Millionen Euro an Kosten, "da ist man ja schon erschrocken und bekommt kaum die Hand zum Widerstand erhoben." Er habe einst eine Hochschule geleitet, die nicht aus Steuermitteln finanziert worden sei: "Jede Million, die ich ausgab, musste ich auch hereinholen." Wenn man hier einfach auf einen A4-Zettel ohne genauere Begründung schreibe, dass man das Projekt pausieren wolle, dann sei die Sache entgleist: "Das ist ein schlechter Abend für die Kinder und Eltern in Pohlheim und eine schlechte Amtshandlung."

Simon Hafemann von den Grünen entgegnete, dass allen Fraktionen eine Kostenaufstellung vorliege. Daraus gehe hervor, dass die Kita erheblich teurer werde als 6,8 Millionen Euro. Es bauche Kita-Plätze und es müsse schnell entschieden werden, doch das Geld könne man letztlich nur einmal ausgeben.

"Ich bin erschüttert und traurig. Es geht so weiter wie in den letzten fünf Jahren. Damals war es Arroganz jetzt Aggressivität. So wollen wir nicht weitermachen", betonte Peter Alexander von der SPD. Bereits die von der vorherigen Pohlheimer Regierung genannten 6,8 Millionen Euro seien "fast unseriös" gewesen. "Sie decken das bei Weitem nicht ab." Pohlheim sei nicht schlecht aufgestellt, aber auch nicht so gut, um Geld maßlos auszugeben.

Auch Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster erinnerte Stadelmann noch einmal an seine Rede vom wertschätzenden Umgang im Parlament. "Die SPD darf nun einmal auch Anträge stellen." Bei drei Gängen durch Pohlheim im Rahmen des Bürgermeisterwahlkampfs mit An-dreas Ruck seien Thema weniger die Straßenbeiträge, sondern vielmehr die Groß-Kita gewesen. Das habe sich dann auch im Ergebnis zur Kommunalwahl widergespiegelt. Im Übrigen hätten die Sozialdemokraten immer wieder ein Kindergartenkonzept für Pohlheim gefordert. Pädagogisch sei es sinnvoll, wenn Kinder zu Fuß ihren Kindergarten reichen könnten. Er verstehe bei der Planung der Groß-Kita auch nicht, dass keine Klimaanlage vorgesehen sei.

Die Magistratsmitglieder wurden am Donnerstagabend von Stadtverordnetenvorsteherin Hiltrud Hofmann (Grüne) verpflichtet sowie vereidigt und erhielten von Bürgermeister Andreas Ruck (parteilos) die Ernennungsurkunden. Zum ersten Stadtrat wurde der ehemalige Schulleiter Klaus-Dieter Gimbel (SPD) bestimmt. Im Anschluss an die Stadtverordnetenversammlung wurden die konstituierenden Sitzungen der drei Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung durchgeführt. Den Hauptausschuss führt Melanie Schunk-Wießner an, den Bau- Eckart Hafemann und den Sozialausschuss leitet Uwe Happel.