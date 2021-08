Podcasts für Themenwoche der ARD entstehen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Stadt.Land.Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause?“ heißt die Fragestellung der ARD-Themenwoche vom 7. bis 13. November. Die Kreisvolkshochschule greift dieses Thema in dem Kurs „Hörpfade“ auf. Hier untersuchen die Teilnehmer, wie sich bei ihnen vor Ort die gesellschaftlichen Bereiche Arbeiten, Wohnen und Zusammenleben verändern. Dazu können sie in selbstproduzierten Audios beispielsweise über Besonderheiten im eigenen Dorf oder auch herausragende Persönlichkeiten in ihrer Gemeinde berichten. Die Themenwahl für diese Podcasts liegt dabei ganz bei den Mitgliedern des Kurses.

Der kostenlose Kurs findet vom 18. September bis 9. Oktober jeweils samstags von 10 bis 13 Uhr im vhs-Haus Lich statt. Unter www.vhs-kreis-giessen.de können sich Interessierte anmelden. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Unterstützung beim Aufnehmen, Texten, Sprechen und Produzieren kommt von Kursleiter und Journalist Markus Bender sowie einer Reporterin des Hessischen Rundfunks als Mediencoach.

Die fertigen Podcasts werden zum einen auf der „Klingenden Landkarte“ unter www.klingende-landkarte.de und zum anderen auf themenwoche.ard.de veröffentlicht.