Podiumsdiskussion in Buseck

Dirk Haas (l.) und Michael Ranft (r.) stellen sich den Fragen von Moderator Carsten Schäfer. Foto: Dreyer

BUSECK - Seit einiger Zeit läuft die politische Auseinandersetzung zwischen den Bewerbern für das Bürgermeisteramt in Buseck. Es gibt jedoch auch viele Themenbereiche, in denen Übereinstimmung deutlich wird zwischen dem Amtsinhaber und seinem Herausforderer. Dies zeigte sich bei einer Podiumsdiskussion, zu der der Busecker Gewerbeverein, am Abend vertreten durch Daniel Rac, die beiden zur Wahl stehenden Kandidaten, den Amtsinhaber Dirk Haas (SPD) und seinen Herausforderer Michael Ranft (Kandidat von CDU und Freien Wählern), am Montagabend ins Kulturzentrum in Großen-Buseck eingeladen hatte. Rund 60 Interessierte hatten sich eingefunden, um sich über die Ideen und Vorhaben der Kandidaten zu informieren.

Motivation

Beide Kandidaten hatten im Vorhinein einen Fragenkatalog erhalten, zu dem sie abwechselnd Stellung nahmen. Die Moderation dabei hatte Carsten Schäfer aus Fernwald übernommen. Nach kurzer Vorstellung ihrer Motivation für die (erneute) Bewerbung betonten beide, dass ihre Stimmung mit Blick auf die kommende Wahl gut sei. Sie hätten sehr positive Erfahrungen mit Gesprächen auch bei Hausbesuchen gemacht. "In den sozialen Medien geht es wesentlich unsozialer zu", ergänzte Haas. Auch über Online-Kanäle und Informationsbroschüren und Flyer bringen beide derzeit den Bürgern ihre Vorstellungen nahe, dazu kommen Infostände an Supermärkten (Ranft) oder gezielte Hausbesuche in Gebieten mit neu Hinzugezogenen (Haas). Befragt zu ihren wichtigsten Zielen und Vorstellungen stellte Haas den Katastrophen-, den Hochwasser- und den Klimaschutz in den Vordergrund. Die Wasserversorgung sei bereits für eine Notstromversorgung vorbereitet. Anreize zur energetischen Gebäudesanierung müssten fortgeführt werden. Beide sind sich darin einig, dass der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote vor allem in Oppenrod und Großen-Buseck personell und räumlich dringlich anzugehen sei, um eine bessere pädagogische Betreuung zu erreichen. In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung ist Haas wichtig, dass eine "gesunde Wirtschaft" auch immer zugleich für die Gesundheit der Bürger arbeite. Bildung, Gesundheit und bezahlbares Wohnen seien für ihn wesentliche Ziele.

Ranft stellte heraus, dass das Miteinander in den Vordergrund gerückt werden müsse, um "verlorenes Vertrauen wieder herzustellen". Parteipolitische Auseinandersetzungen hätten sich den gemeinsamen Zielen unterzuordnen. Geheimhaltung oder Vorenthalten von Informationen für eine breite Öffentlichkeit halte er für fatal. Für die Verwaltung fordert er, die Digitalisierung noch stärker zu forcieren. Haas entgegnete dem mit dem Hinweis, dass man "seit Jahren mit der doppelten Aktenführung unterwegs sei" und digitale Terminvergaben schon vor Corona eingeführt worden seien. Für die Digitalisierung sei auch die Kreisverwaltung zuständig, setzte er hinzu. Der Investitionsstau müsse in jedem Fall abgebaut werden, forderte Ranft.

Auf seinen Führungsstil angesprochen, sagte Haas: "Ich bin ein Teamplayer, bei mir steht die Tür immer offen". Bezug nehmend auf den Betrugsfall in der Gemeindeverwaltung (worüber er sich im Gespräch mit dieser Zeitung bereits geäußert hat), fasste Haas zusammen, es seien "richtige Konsequenzen gezogen worden". "Das Misstrauen hat das Schloss wieder verlassen", so der amtierende Bürgermeister.

Ranft beschreibt sich als locker, tolerant und verbindlich. Damit Mitarbeiter ihre Leistung motiviert erbringen können, hält er gezielte Schulungen für besonders wichtig. Die Busecker Gewerbegebiete halten beide Kandidaten für gut und vielfältig aufgestellt, es gebe auch kaum noch erweiterbare Flächen. "Bis 2050 dürfen wir keine Flächen mehr versiegeln", betonte Haas.

Attraktivitätssteigerung

Was die Attraktivitätssteigerung der Gemeinde angeht, ist man sich einig, dass der Busecker Schlosspark bekannter gemacht werden müsse, ebenso darin, dass Schulen, Kindertagesstätten und Freizeitangebote sowie die Gastronomie für Menschen, die überlegen, nach Buseck zu ziehen, entscheidend sein könnten. Der belebte Alten-Busecker Spielplatz ziehe sogar Tagestouristen an.

Mit dem Zusammenschluss der "Gießener Lahntäler" sei bereits viel für die Tourismus- und Attraktivitätsförderung erreicht worden, so Haas. Für das Busecker Tal kann sich Ranft langfristig eine Akzentuierung der alten Mühlen wie der Kleinmühle und deren Ausbau zum Begegnungszentrum mit Café und Bücherei vorstellen. Auch die Entwicklung des Dorfmittelpunktes in Oppenrod würde er bei Bedarf gern angehen. Haas favorisiert dagegen die seit Langem vorliegenden Pläne für ein Café am Anger in Großen Buseck.