Poetry Slam aus Niederkleen

Veronica Scholz hoch über den Dächern von Chemnitz.

NIEDERKLEEN - "Das Gedicht war für mich das Schönste an diesem Abend" - Über dieses Lob einer älteren Dame aus dem Publikum freute sich Veronica Scholz ganz besonders. Sie hatte beim internationalen Militär Tattoo 2019, dem großen Musikfest der Bundeswehr, einen selbstverfasstes Poetry-Slam-Text zum damals 30 Jahre zurückliegenden Mauerfall vorgetragen. Die 31-jährige Kulturwissenschaftlerin und Kulturmanagerin aus Niederkleen ist seit 15 Jahren als Poetry-Slammerin aktiv und beschäftigte sich im Rahmen ihres Studiums intensiv mit der deutsch-deutschen Geschichte.

Auch für Johannes B. Kerner, der das Musikfest moderierte, war der Auftritt von Veronica Scholz ein "emotionaler Höhepunkt mit Gänsehautgefühl", wie er anschließend schilderte. "Ich bin ein Kind des Mauerfalls", sagt Scholz hinsichtlich ihres Geburtsjahres 1989. Bei Familientreffen habe sie die dort erzählten Schilderungen oft spannend gefunden: "Es gab eine Tante, die immer wieder allerhand Geschichten über die Grenze und die Nationale Volksarmee erzählte", berichtet die Niederkleenerin.

Von Kaßberg nach Gießen

Nach dem Abitur wollte Scholz "die Welt entdecken", und entschied sich 2009, nach Chemnitz zu gehen, wo sie Europastudien belegte. In ihrer Bachelorarbeit forschte sie zum sowjetischen Geheimdienst und dessen Repressionsorten der politischen Haft von 1945 bis 1949 in Chemnitz. In dem Zusammenhang war sie 2015 Initiatorin des Kaßberg-Projekts, über das diese Zeitung seinerzeit auch berichtete. "Im Rahmen dieses Projekts stellte ich fest, dass es zwischen dem Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz und Gießen eine sehr enge Verbindung gab" erinnert sie sich. "Das gesamtdeutsche Alleinstellungsmerkmal dieses größten Stasi-Untersuchungsgefängnisses der DDR war dessen Bedeutung hinsichtlich des Häftlingsfreikaufs. Dabei wurden zwischen 1963 und 1989 rund 33 000 politische Häftlinge von der Bundesrepublik aus der DDR freigekauft. Fast alle dieser Häftlinge wurden im Kaßberg-Gefängnis zusammengeführt und von dort nach Gießen in das Notaufnahmelager gebracht."

Über 1000 Besucher kamen zu diesem bislang einmaligen Projekt, bei dem der thematische Schwerpunkt auf der gemeinsamen Verbindung zwischen Gießen und Chemnitz lag. An der Gestaltung einer musikalischen Friedensandacht war auch Pfarrer Reiner Wagner aus Niederkleen beteiligt. Gemeinsam mit Petra Eckhardt (Gesang) und Veronica Scholz (Gitarre) als Mitglieder der Niederkleener Kirchenband "Unicum" trug er selbst komponierte Songs vor.

Der inzwischen im Ruhestand lebende Pfarrer hat mit dazu beigetragen, dass Scholz heute auch große Bühnen nicht scheut: "Meine ersten Schritte vor Publikum machte ich im Kindergottesdienst mit dem Vortragen von Gebeten. Beim traditionellen Weihnachtsmusical von Pfarrer Wagner war ich Sprecherin. Ich war tierisch aufgeregt, hatte aber genauso viel Spaß", erinnert sie sich und ist ihm sehr dankbar dafür. Zum Poetry Slam, einem aus den USA in den 1980er Jahren entwickelten literarischen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmenden sich und ihr selbstverfasstes Werk fünf Minuten lang darstellen können, kam sie in der Schule: "Es war Projektwoche. Poetry Slam war eigentlich meine dritte Wahl. Es war Zufall, aber ich habe schnell Gefallen daran gefunden." Lokalmatador Lars Ruppel brachte sie dazu, denn er bot damals den Kurs an der Schule an. "Zweimal nahm sie an den Deutschen Meisterschaften teil, in Berlin trat sie im Finale auf: "Es war ein ernster Text, die Stille im Publikum bei meinem Vortrag hat mich besonders beeindruckt." Was fasziniert sie daran, eigene Texte vorzutragen? "Es ist der Spaß und die Lust, mich direkt dem Publikum mitzuteilen und mich seiner Kritik zu stellen. Ich bin frei in den Themen und stilistischen Mitteln. Es ist viel Adrenalin dabei, aber auch der Kick, zu sehen, was andere Leute so machen", bekennt sie.

Inzwischen moderiert Scholz auch Science Slams. "Das ist ein Wettkampf, bei dem das Publikum entscheidet, wer die beste Forscherin oder der beste Forscher des Abends ist." Ob Bachelor, Master oder Doktor, die Teilnehmenden bringen ihre eigene Forschung auf die Bühne, wobei sie Power-Point-Präsentationen und andere Requisiten nutzen dürfen. Sie haben zehn Minuten Zeit, um ihre wissenschaftlichen Fakten unterhaltsam und verständlich der Zuhörerschaft zu vermitteln. Das hat Scholz auch mit ihrem Bachelor-Thema gemacht. Zum Masterstudium ging sie nach Süddeutschland, in ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich mit einem Jugendaustausch in der Gedenkstätte in Auschwitz.

"Anschließend habe ich aus kritischem Interesse und langjähriger maritimer Faszination einen Freiwilligen Wehrdienst bei der Marine gemacht und bin zur See gefahren. Für mich war das sehr ambivalent mit den historischen Abschlussarbeiten und Erfahrungen mit den Zeitzeugen aus Chemnitz und Auschwitz." Die Marinezeit führte sie auch zum Musikfest in Düsseldorf. Hier hatte sie bei zwei Shows mit jeweils 6000 Zuschauern und rund 700 Mitwirkenden den viel beachteten Auftritt mit ihrem Mauergedicht, das den Titel "1989" trägt.

Fünf Jahre nach dem viel beachteten Kaßberg-Projekt freut sich die Initiatorin heute sehr darüber, dass der Kaßberg-Verein beziehungsweise das ehemalige Gefängnis inzwischen den Fördererbescheid bekommen hat, damit ein Teil des Gebäudes zur Gedenkstätte umfunktioniert werden kann. "Der sogenannte 'Päppeltrakt', in dem die politischen Häftlinge gut verpflegt und damit 'präsentabel' für den Westen gemacht wurden, soll erhalten werden." Andere Teile des Gefängnisses werden wohl abgerissen, weitere werden heute privatwirtschaftlich genutzt. "Die Mauer, die einstmals das Gefängnis umgab, ist schon komplett abgerissen, außer einem kleinen Teil, der als 'Gedenkort' dienen soll", informiert Scholz. Besonders freut sie sich auch, dass Chemnitz 2025 "Europäische Kulturhauptstadt" sein wird.