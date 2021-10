Pohlheim: Aufarbeitung Thema für Studenten

Bei einem Termin am Kunstwerk auf dem Schulhof der Limesschule in Watzenborn-Steinberg ging es um die Frage, wie die Vergangenheit des Künstlers Walter Kröll aufgearbeitet wird. Foto: Weißenborn

KREIS GIESSEN - Es ist schon ramponiert und Schüler streicheln, wenn sie daran vorbeikommen, einen stilisierten Metall-Popo. So erzählt es die Schulleiterin. Bunte Glassteine fehlen in den Fassungen des Wandreliefs, das am Dienstag im Mittelpunkt eines Gesprächs auf dem Gelände der Limesschule in Watzenborn-Steinberg stand.

Eine Schar Erwachsener hatte sich dort versammelt, um über die Zukunft des Kunstwerks und die Vergangenheit des Erschaffers, des Gießener Künstlers Walter Kröll, zu reden. Die Zukunft steht bereits fest. Der Kreistag hatte im Juli einen FDP-Antrag beschlossen, dass das Relief erhalten werden soll. Es wird wohl einen Platz im Foyer des Neubaus der Grundschule bekommen, der gerade hinter der bisherigen Schule errichtet wird.

Mit der Vergangenheit ist das allerdings so eine Sache. Nachdem sich die Pohlheimer Kunstliebhaberin Annelie Müller, einst FDP-Stadtverordnete in der Limesstadt und früher Referendarin an der ehemaligen Mittelpunktschule, öffentlich für den Erhalt des Kunstwerks einsetzte, schaltete sich direkt ein Gießener Mahner ein. Der ehemalige Studienrat Jörg-Peter Jatho, ein Aufbereiter der heimischen Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus, hatte in Archiven herausgefunden, dass Walter Kröll, geboren 1911, im Dritten Reich eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt hatte. Seinen größten Erfolg hatte er 1940 mit einem Bild von Hitler errungen, das in der Aula der Gießener Universität aufgehängt wurde. Seit den Aussagen Jathos wurde über Krölls Vita viel diskutiert.

Der neue Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Christopher Lipp (CDU) nahm den Kreistagsbeschluss zum Anlass für einen Vor-Ort-Termin, um allen Beteiligten Gelegenheit zum Austausch zu geben. "Es wurden öffentlich Diskussionen geführt. Es gab viele Leserbriefe in den Zeitungen. Einige Leserbriefschreiber sind sogar hier vor Ort", begrüßte er die Gäste.

Dazu gehörte auch Dieter Hoffmeister, Vorsitzender des Oberhessischen Künstlerbundes (OKB), in dem Kröll bis zu seinem Tode 1976 Mitglied war. Als angehender Kunstpädagoge belegte Hoffmeister bei Kröll Kurse.

Fest steht, dass der Gießener niemand in seinem Umfeld von seiner Vergangenheit als junger Maler im Dritten Reich erzählt hatte und nur vage Hinweise in einem Ausstellungskatalog hinterließ. Sein Hitler-Bild verschwand nach Kriegsende.

Kröll erhielt in den 60er Jahren den Auftrag, den Neubau einer Mittelpunktschule, der heutigen Limesschule, in Watzenborn-Steinberg mit einem Kunstwerk zu versehen. Das Relief wurde 1965 enthüllt.

Die Frage stellt sich nun, wie mit der bisher nicht ganz vollständigen Vita des Künstlers umzugehen ist, da das Kunstwerk wieder an der Schule einen Platz finden soll. Nachdem diese Zeitung Jathos Recherchen veröffentlicht hatte, wurde das Institut für Kunstgeschichte an der Justus-Liebig-Universität aufmerksam.

Deshalb waren Professorin Sigrid Ruby und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Annabel Ruckdeschel zum Austausch gekommen. Sie berichteten, dass es eine Aufarbeitung geben werde, die Studenten im kommenden Sommersemester angehen sollen. Beide möchten auch die Schulleiterinnen Katharina Hilberg (Limesschule) und Petra Brüll (Adolf-Reichwein-Schule) einbinden.

Aufgeschreckt

"Ein Bericht im Gießener Anzeiger hatte uns sozusagen aufgeschreckt", erklärte die Professorin. Diese Angelegenheit falle klassisch in die Zuständigkeit des Institutes. Es gehe um "Kunst im öffentlichen Raum. Da sehen wir unseren Auftrag". Sie hatte sich zunächst an die Vorgängerin Lipps Dr. Christiane Schmahl gewandt.

Für die Ausschmückung des öffentlichen Raumes sei im Besonderen an Schulen in den 50er und 60er Jahren Geld geflossen. Sie wolle jetzt ein Projektseminar zum Thema ansetzen. Exemplarisch gehe es um einen Künstler, der über verschiedene politische Systeme hinweg gewirkt habe. Kröll sei auch nach dem Zweiten Weltkrieg anerkannt und nachgefragt gewesen. "Kein Sonderfall", betonte Ruby.

In Berlin gebe es gerade vor diesem Hintergrund ganz aktuell eine Ausstellung "Liste der ,Gottbegnadeten' - Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik" im Deutschen Historischen Museum. Die Professorin sprach davon, dass es in den 50er und 60er Jahren einen "naiven und verdrängenden Umgang mit der schrecklichen Vergangenheit" gegeben habe. Ihr gehe es darum, herauszufinden, wie sich das Werk Krölls im Kontext der 60er Jahre und vor dem Hintergrund seiner zerrissenen, problematischen Biografie verstehen lässt. Das Kunstwerk an der Limesschule stelle an sich nur die musischen Bezüge im Schullalltag in den Vordergrund. Sie wolle für einen gewissenhaften, reflektierenden Umgang und nicht Schwarz-Weiß-Denken sorgen.

In einer Betrachtung müsse sich auch die Gründungsphase des OKB, der seit 1943 besteht, widerspiegeln. Dazu werde man auch auf die Expertise Jathos zurückgreifen, aber auch die Schulen vor Ort mit einbinde. Die Adolf-Reichwein-Schule ist direkt neben der Limesschule beheimatet.

"Das Relief ist ein toller Anlass und eine schöne Grundlage", zu forschen. Ruby begrüßte, dass das Kunstwerk "nicht eingedampft, sondern erhalten wird". Lipp betonte daraufhin, dass nie im Raum stand, es zu vernichten, was aber Annelie Müller wegen des Schulneubaus befürchtet hatte.

Dieter Hoffmeister ist seit 2003 Vorsitzender des OKB und seit 1985 Mitglied. Er studierte von 1972 bis 1976 Kunstpädagogik und lernte währenddessen Kröll in Kursen kennen und schätzen. "Von seiner nationalsozialistischen Belastung habe ich nichts gewusst, bis zu den Enthüllungen Jathos." Hoffmeister machte deutlich, dass sich Künstler im Nationalsozialismus hätten eingliedern müssen, um überhaupt arbeiten zu können. Er erinnerte auch an den Gießener Künstler Heinrich Will, der sich weigerte, sich in dieser Zeit von seiner jüdischen Ehefrau zu trennen. "Das hatte üble Konsequenzen". Den OKB hätten Künstler damals aus Unzufriedenheit mit der Reichskammer der Künste gegründet, allerdings sei er auch keine Widerstandsorganisation gewesen.

Persönlich sagte Hoffmeister über Kröll: "Er ist eine humorvolle, zugewandte Persönlichkeit gewesen, absolut freundlich und zuvorkommend." In seinen Augen sind die späteren Werke des Künstlers ein extremer Bruch, der aus nationalsozialistischer Sicht als "entartet" bezeichnet worden wäre. Er denke, dass sich der gebürtige Gießener von seinen nationalsozialistischen Vorstellungen gelöst habe. Auch Harald Scherer (FDP) meinte: "Wer hat das Recht, einen Menschen zu verurteilen?"

Untergeordnet

Die Kunsthistorikerin Susanne Gerschlauer vom Denkmalbeirat des Kreises entgegnete allerdings: "Kröll hat sich seiner Zeit untergeordnet, andere haben das nicht getan und die Konsequenzen getragen." Sie betonte allgemein, dass es keine Sensibilisierung für die Kunst am öffentlichen Bau gebe. Möglicherweise ändere sich jetzt das öffentliche Bild. Schuldezernent Lipp möchte jedenfalls dazu beitragen. Er wünscht sich, dass diese Kunst auf der Homepage des Landkreises dokumentiert wird.