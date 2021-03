Pohlheim: Interkommunale Landesgartenschau identitätsstiftend

Eine Landesgartenausstellung wie in Gießen strebt Pohlheim an, allerdings interkommunal mit fünf weiteren Nachbarkommunen. Archivfoto: dpa

POHLHEIM - Die Pohlheimer Freien Wähler denken eine interkommunale Landesgartenausstellung 2030/2031 in Pohlheim und den Nachbarn Münzenberg, Langgöns, Linden, Lich und Hungen an. Der von Ulrich Sann vorgetragene FW-Antrag fand in der Sitzung des Bauausschusses in der Volkshalle trotz einiger kritischer Stimmen eine mehrheitliche Empfehlung für die in der kommenden Woche tagende Stadtverordnetenversammlung, die letzte in der Legislaturperiode.

Der Magistrat soll nun die Rahmenbedingungen für eine Bewerbung zur Ausrichtung der Landesgartenausstellung klären. Eine interkommunale Zusammenarbeit ist im Antrag vorgesehen und könnte ausgelotet werden. Die Einrichtung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe, die der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Alexander angeregte und die auch Eckart Hafemann (Grüne) begrüßte, fand keine Mehrheit.

Zu früh

Dem Ursprungsantrag der Freien Wähler stimmten die Vertreter von SPD und Grünen nicht zu. Sie monierten den verfrühten Zeitpunkt wie auch die Vorgehensweise. Hafemann verwies darauf, dass dieses Projekt viel Energie binde. Er riet zur Anhörung von Experten in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe. "Zudem erwarten wir nach einer gewissen Lockdown-Öffnung, dass dann Bürgerdialoge dazu stattfinden. Deshalb ist es momentan zu früh, einen Beschluss zu fassen und sich zu bewerben. Wir sollten erst einmal Infos sammeln, wie man so etwas machen könnte, auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit." Reiner Leidich (CDU) sah, dass "es sein kann, dass irgendwann eine denkbare Situation eintritt, wo man umdenken muss."

Horst Biadala (SPD) merkte an, dass "ein solches Projekt Dinge auf den Weg bringt, an die wir heute noch nicht denken. Es bedeutet sehr viel Aufwand, bevor man Ja oder Nein sagt. Ist das überhaupt leistbar? Und finanziell, kreativ und gewinnbringend umsetzbar?" Die Veranstaltung müsse dabei nicht unbedingt monetären Charakter haben. Der Holzheimer wünschte sich zunächst ein Exposé für den Ausschuss.

"Eine Veranstaltung wie die Landesgartenausstellung 2030/31 kann für die Teilregion am Limes um die Stadt Pohlheim eine neue Identität schaffen. Die Artenvielfalt und Biodiversität wird gesteigert und ökologische Systeme im städtischen Umfeld zu neuem Leben erweckt. Verschiedene Möglichkeiten zur Begegnung mit Natur sollten für unsere Kinder und Kindeskinder geschaffen werden. Der Limes als ehemalige Grenze kann zum verbindenden grünen Band werden", argumentierten die Freien Wähler um Ulrich Sann. Ein Obstbaumkataster für die städtischen Streuobstwiesen wie auch eine Arbeitsgruppe zum Thema wurde der Stadtverordnetenversammlung zur Annahme empfohlen. Die Anträge dazu hatte die CDU gestellt. Wie Leidich erläuterte, soll aus dem Kataster die Lage, die Anzahl je Sorte und der Pflegezustand der Bäume hervorgehen. "Zudem soll aufgeführt werden, in welchem Umfang aktuell eine Bewirtschaftung stattfindet.

Das Kataster soll dazu dienen, in der Erntezeit aufzuzeigen, an welcher Stelle Obst geerntet werden kann. Dieser Punkt soll öffentlich zugänglich sein", betonte der Grüninger und verwies darauf, dass damit auch vorhandene Ressourcen besser genutzt und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden sollen. Dies wurde einstimmig befürwortet, während die Gründung einer Streuobstwiesen-AG Pohlheim kein einstimmiges Votum fand. Eckart Hafemann (Grüne) fand zwar die Maßnahme "inhaltlich okay. Der Weg ist aber nicht hilfreich, deshalb werde ich mich enthalten".

Ausschussvorsitzender Michael Wagner (CDU) erläuterte, dass in Gießen bereits eine solche AG existiere. Ziel soll sein, die Streuobstwiesen im Stadtgebiet zu erhalten, wobei es zunächst einmal um die städtischen Flächen gehe.