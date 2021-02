Pohlheimer absolviert Praktikum im "Home-Betrieb"

Philipp Herbert bei der Leitungsmontage am Patchpanel im Netzwerkschrank. Foto: Dickel

Jetzt teilen:

WATZENBORN-STEINBERG POHLHEIM WATZENBORN-STEINBERG - WATZENBORN-STEINBERG (gdi). Eigentlich wollte der 18-jährige Pohlheimer Oberschüler Philipp Herbert von der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO), sein letztes Betriebspraktikum im Juli 2020 absolvieren. Eigentlich, ja wäre da nicht Corona aufgetaucht und hätte auch diesen Schulplan torpediert oder besser gesagt zunichtegemacht. Nach erster Ratlosigkeit wurde auch mit Familienmitgliedern nach einer sinnvollen Berufserfahrung gesucht, damit dieser so wichtige Baustein in der Phase der beruflichen Findung doch irgendwie stattfinden konnte. Nur was tun, in dieser Zeit, in der Betriebe ihre Stammbelegschaft ins Homeoffice schicken oder aufgrund von Hygienemaßnahmen keine Externen wie auch Praktikanten im Betrieb aufnehmen?

Und der Begriff "Homeoffice" war es schließlich, der seiner Familie vor Augen führte, dass ein funktionierendes Homeoffice im eigenen Haus, An den Gärten in Watzenborn-Steinberg, auch nur bedingt machbar wäre. Denn die Erfahrungen der letzten Jahre hatten längst unter Beweis gestellt, dass die im Haus vorhandene Internetstruktur "LAN-Leitungen und Router Systeme" den aktuellen Anforderungen bei Weitem nicht mehr genügten. Ernüchtert hatte man auch das "Bürger-Desinteresse" von nur zehn Prozent zum Glasfaserausbau im größten Pohlheimer Stadtteil aus dem Herbst 2019 noch in Erinnerung. Und da reifte der Gedanke, "wenn schon nicht die Glasfaser ins Haus kommt, dann installieren wir diese zumindest hausintern".

Mit Beginn der Sommerferien 2020 begann dann Philipp, unterstützt von seinem Großvater Günther Dickel, mit der Erfassung der Leitungs- und Router-Systeme. Schnell wurde klar, dass die gestückelten Leitungen durch eine komplette Neuinstallation ersetzt werden mussten. Nach Neuplanung, Kalkulation und Beratung durch die Telekommunikationsanbieter wurden in den Sommerferien 2020 ein Netzwerkschrank mit Patchpanel, Switch und Router montiert und die ersten zwei Wohnungen im Althaus mit insgesamt neun Netzwerkdosen versorgt. Nach stabilem Lauf und großer Freude der an diesem Netz hängenden Bewohner war klar, dass bei nächstbester Möglichkeit auch die restlichen Wohnungen/Räumlichkeiten mit dieser neuen Infrastruktur versorgt werden müssen.

In den Weihnachtsferien startete dann Teil zwei vom Schulpraktikum im "Home-Betrieb". Nach Fertigstellung sind jetzt die wichtigsten Räume im kompletten Anwesen mit insgesamt 20 LAN-Dosen versorgt und haben nun 90 Mbps im Download und 33 Mbps im Upload.

So wie die Zentralheizung per App über dieses Netzwerk gesteuert werden kann, erfolgen nun auch die Erfassung des Stromverbrauchs und der von der eigenen PV-Anlage eingespeiste Strom täglich per Laptop. Dass nun alle TV-Programme inklusive Mediatheken über das Internet empfangen werden können ist ein zusätzlicher Gewinn. Und wenn doch noch der Tag kommen sollte, an dem auch die Steinberger Häuser an ein Glasfasernetz angeschlossen werden, muss hier im Haus nur noch der Hebel in der kleinen Übergabedose auf "Go" geschaltet werden.

Im Fazit sind sich die Bewohner des Objekts, der Hausbesitzer und ganz besonders der "Praktikant" einig, dass hier eine absolute "Win-Win-Aktion" durchgeführt wurde. Mit gemeinsamer Erkenntnis, Lösungssuche, Zielsetzung, Projektplanung und Umsetzung wurde aus der Not eine Tugend geboren, die ohne die Corona Pandemie so schnell und auch so umfassend nicht zustande gekommen wäre.

In diesem dreiwöchigen "Schulpraktikum" konnte Philipp neben der Netzwerktechnik, Installation und dem Leitungsbau auch die notwendige Planung, Kalkulation und Kommunikation beziehungsweise Abstimmung mit den betroffenen Mietparteien erleben. Den gesamten technische Ablauf inklusive der aufgetretenen Probleme hat er in einem ausführlichen Praktikumsbericht zusammengefasst. Inklusive der Vor- und Projektplanungen, Zielvereinbarungen, fünf Decken- und 21 Wanddurchbrüche, Montage der 84 Meter Kabelkanäle, setzen der 20 Netzwerkdosen, Einziehen der 380 Meter Cat7-Leitungen, Installation und Verdrahtung von Dosen, Patchpanel, Switch und Router im Netzwerkschrank, war er 104 Stunden mit dem "Praktikums-Projekt" beschäftigt. Die Installationsanweisungen besorgte er sich in verschiedenen Internetportalen, Bedienungsanleitungen der Hardware in Lehrvideos auf YouTube.