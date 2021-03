Pohlheimer als Chef der Jungen Union bestätigt

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Florian Vornlocher (Pohlheim) bleibt Vorsitzender des Kreisverbandes Gießen der Jungen Union (JU). In der erstmals per Zoom-Meeting durchgeführten Kreismitgliederversammlung wurde Vornlocher bei der Präsenzwahl mit 93,1 Prozent für ein weiteres Jahr an der Spitze des Kreisverbandes bestätigt.

Nach einer zweistündigen Online-Zusammenkunft wurde die Versammlung unterbrochen und die wahlberechtigten Mitglieder konnten dann im Konrad-Adenauer-Haus in Gießen ihre Stimmen abgeben. Am Spätnachmittag wurde die Versammlung dann fortgesetzt und die Wahlergebnisse bekannt gegeben. Unter den eingewählten Teilnehmern konnte Vornlocher auch CDU-Kreisvorsitzenden Prof. Dr. Helge Braun und CDU-Ehren-Kreisvorsitzenden Volker Bouffier begrüßen, die ebenso wie auch der hessische JU-Landesvorsitzende Sebastian Sommer Grußworte sprachen.

In seinem Rechenschaftsbericht über ein "sehr spezielles Geschäftsjahr" für die 550 Mitglieder mit zahlreichen online durchgeführten Veranstaltungen bedauerte der Kreisvorsitzende, dass aufgrund der Gegebenheiten auch Veranstaltungen abgesagt oder wie etwa der ursprünglich für Mai geplante 100. Landestag der Jungen Union Hessen verschoben werden musste. "So werden wir dieses Jubiläum nun in diesem Jahr ausrichten. Und darauf freut sich der Kreisverband, denn der Landestag findet im August in Gießen statt.

Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählte Vornlocher den Besuch des JU-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban auf dem Kloster Schiffenberg.

Verbundenheit gezeigt

"Es war dies eine der wenigen Präsenzveranstaltungen, die in diesem Jahr möglich waren. Unsere Kreisvorstandssitzungen fanden ausschließlich digital statt. Was anfänglich etwas befremdlich war, hat sich zur neuen Normalität entwickelt. Leider kam auch unsere inhaltliche Arbeit coronabedingt zunächst ins Stocken. Doch viel wichtiger war in Zeiten des Lockdowns unser gesellschaftliches Engagement", verwies Vornlocher auf die Verbundenheitsbrief-Aktion an Bewohner von Pflegeeinrichtungen und auf die ebenfalls sehr erfolgreichen Aktionen Impftaxi und Einkaufshelden.

Zuletzt konnten im Rahmen der JU-Weihnachtsaktion 2310 Euro für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg gesammelt werden. Auch die zweiteilige Klausurtagung wurde digital durchgeführt und hier gemeinsam das JU-Wahlprogramm entwickelt.

Zum Abschluss richtete Vornlocher den Blick auf die Bundestagswahl im September mit Prof. Dr. Helge Braun als heimischen CDU-Spitzenkandidaten sowie die am 14. März anstehende Kommunalwahl. Auf der CDU-Kreistagsliste finden sich sieben JU-Mitglieder auf den vorderen 14 Plätzen. "Besonders freuen wir uns, dass mit Christopher Lipp ein aktiver JUler als Spitzenkandidat für den Kreistag antreten darf", so Vornlocher.

Dem neu gewählten Kreisvorstand gehören als stellvertretende Kreisvorsitzende Malke Aydin Patte (Pohlheim), Felicitas Beuschel (Oberkleen), Julian Sann (Grünberg), Kathrin Schmitt (Gießen) und Julius Homberger (Wettenberg), Schriftführer Jannis Georg Gigler (Lollar), Pressesprecher Nils Damm (Climbach) sowie Geschäftsführer und Schatzmeister Lennart Hanika (Oberkleen) an. Verabschiedet wurde die nicht mehr kandidierende stellvertretende Kreisvorsitzende Laura Frey (Wettenberg).