Pohlheimer Feuerwehren spenden Werkzeug für Hochwasserregion

Am Freitagabend wurde der Gerätewagen gepackt. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

POHLHEIM - Einen Gerätewagen-Logistik (GW-L) beluden am Freitagabend Mitglieder der drei Feuerwehrfördervereine Watzenborn-Steinberg, Garbenteich und Dorf-Güll, um die Unwetterregion mit Gerätschaften zu unterstützen.

Holger Schmandt vom Feuerwehr-Förderverein Watzenborn-Steinberg hatte zunächst ins Auge gefasst, für die Betroffenen in der Hochwasserregion Kleidung zu sammeln. Allerdings kamen schnell die Meldungen, dass auf keinen Fall mehr Kleidung benötigt wird. Von der sodann geplanten Bargeldspende wurde ebenfalls Abstand genommen, nachdem Schmandt den Aufruf "TRMHhilft" von Gesellschafter Sören Kraft (Staufenberg) von Technical Rescue Mittelhessen (TRMH) gesehen hatte. Kraft hatte den Kontakt zu einer Feuerwehr in der Hochwasserregion geknüpft und deren Verantwortliche machten klar, wie dringend Werkzeug für den Wiederaufbau benötigt wird.

Nachdem sich auch die Feuerwehrfördervereine aus Dorf-Güll und Garbenteich der Spendenaktion angeschlossen und Geld eingesammelt hatten, organisierte Schmandt den Kauf von den dringend notwendigen Gerätschaften. Damit wird den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, ihre Heimat wieder aufzubauen. Firmen zeigten sich großzügig und beteiligten sich an der Hilfsaktion, Bürger brachten Gerätschaften zur Feuerwehr.

Hochdruckreiniger, Bautrockner, Akkuschrauber, elektrische Arbeitsgeräte sowie Reinigungsmittel wurden angeschafft, die ausnahmslos an Privatpersonen im Hochwassergebiet abgegeben werden. Zur Packaktion waren auch Vorsitzender Tim Nowak und Rechner Marcel Bender (beide Feuerwehr Dorf-Güll), der stellvertretende Vorsitzende Patrick Huber (Feuerwehr Garbenteich) und Vorsitzender Bernd Briegel (Feuerwehr Watzenborn-Steinberg) gekommen. Dem TRMH-Hilfstransport am Sonntag schließt sich die Feuerwehr an.