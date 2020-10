Pohlheimer Günter Titsch warnt vor dem Chorsterben

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie seien viele Chöre gefährdet, befürchtet der Pohlheimer Günter Tisch. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

POHLHEIM (ger). "In diesen Zeiten der Unsicherheit kann gerade die Musik als verbindende Kraft eine entscheidende Quelle der Hoffnung für die Menschen sein", sagt Günter Titsch aus Pohlheim im Blick auf die aktuelle Pandemie-Situation.

Als Präsident der Kulturorganisation Interkultur, die seit 1988 weltweit Chorfestivals organisiert, weiß er, wovon er spricht. Jetzt hat er sich mit einem öffentlichen Appell zur Rettung der Chöre in Deutschland an Kanzleramtsminister Prof. Dr. Helge Braun und die deutschen Ministerpräsidenten der Länder sowie die Landräte der heimischen Landkreise Gießen und Lahn-Dill gewandt.

Breite Lobby fehlt

Zu den Adressaten gehört allen voran Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Die Chorwelt stehe vor noch nie da gewesenen Herausforderungen, die bestehenden Einschränkungen gefährdeten das wertvolle Kulturgut "Chorsingen", so Titsch, der auch Ehrenvorstand beim Sängerbund Hüttenberg-Schiffenberg ist.

Fotos Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie seien viele Chöre gefährdet, befürchtet der Pohlheimer Günter Tisch. Symbolfoto: dpa Günter Titsch 2

Er befürchtet ohne Erleichterungen ein katastrophales Chorsterben. Ziel sei es, eine "gewisse Normalität" voranzutreiben. Im März war es im "Lockdown" auch zu einem kompletten Stillstand im bundesweiten Chorleben gekommen, von dem sich Chöre bis heute nicht erholt hätten. In den vergangenen Wochen seien zahlreiche Chöre auf ihn und seine Organisation zugekommen und hätten um Unterstützung und Hilfe gebeten, ihre Sorgen und Nöte den politischen Gremien vorzutragen. Immer noch gebe es vielerorts große Unsicherheit und starke Restriktionen, das Chorsingen betreffend. So empfehle die aktuell gültige Landesverordnung immer noch, auf Chorgesang und gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen oder ohne Mindestabstand von drei Metern zu verzichten. Ein Zustand, der die Möglichkeiten der Chorarbeit in der kommenden kalten Jahreszeit unmöglich zu halten sein wird. Allerdings unterscheide sich Auslegung und Praxis der geltenden Regelungen in den Kommunen sehr stark. Der Chormusik fehle es an einer breit aufgestellten Lobby, die sich vor der Politik für die deutsche Chorszene stark macht. "Tausende singen wieder in Fußballstadien, aber das Singen von Chören wird in der Diskussion immer wieder an den Pranger gestellt", bemängelt Titsch diese Ungleichbehandlung. Im Sport gebe es Sondergenehmigungen, nicht aber für das Chorsingen. Selbst Proben seien immer noch nur unter "schwersten Bedingungen" in Kleingruppen, oft im Freien und mit großem Abstand der Sänger" möglich. Auf Dauer ein unmöglicher Zustand, so Titsch. Und auch die Hygieneregeln benötigten eine "Reflexion", um eine volle Chorgröße zu ermöglichen. Gespräche seien mit Experten bereits geführt worden. Als mögliche Maßnahmen würden unter anderem eine medizinisch empfohlene Mund-Rachen-Hygiene vor den Chorproben sowie Coronavirus-Schnelltests in Frage kommen. Ein Ausbleiben von raschen Anpassungen und Sondergenehmigungen seien für die Chorkultur fatal, der Fortbestand der Chorlandschaft ohne politische Unterstützung stark gefährdet.

Flankiert wurde sein Appell unter anderem von den renommierten Chorleitern Axel Pfeiffer (Cantamus Gießen, Landesjugendchor Hessen etc.) und Dr. Thomas Kreiling (Chorona Buseck).

Einsatz für Kulturgut

Sie finden deutliche Worte und machen klar, dass die Zeit "überreif zum Handeln" sei, um sich für die Belange des unersetzlichen Kulturguts Chormusik einzusetzen. Zahlreiche Chorleiter hoffen jetzt gemeinsam mit Titsch und den Chorsängern Deutschlands auf Bewegung in der Politik, damit das gemeinsame Singen wieder Teil des täglichen Lebens werden kann - und das mit der nötigen Sicherheit für die Gesundheit aller. Zusätzlich wurde ein Video von Interkultur produziert, das die schwierigen Bedingungen der Chöre bei den Proben in Pandemie-Zeiten dokumentiert. Unter dem Titel "Singen in Corona-Zeiten" sind unter anderem die heimischen Chöre des Sängerkranz Watzenborn-Steinberg auf dem Hof Obersteinberg und Chorona Buseck auf dem Sportplatz bei ihren Proben zu sehen. Im Internet auf YouTube auf https://youtu.be/Xb5DOqmFfl8..

Foto: Schmidt