Pohlheimer Hallenbad öffnet am Montag wieder seine Pforten

Die Römische Sauna mit angrenzendem Innenhof wird in Kürze eröffnet.

POHLHEIM - Seit dem ersten Schließungstag am 27. Oktober 2020 sind bis zum Neustart des öffentlichen Badebetriebes nicht weniger als 230 Tage vergangen. Es kommt kein weiterer hinzu, denn das im Eigentum des Zweckverbandes Hallenbad Pohlheim, gebildet von der Gemeinde Fernwald und der Stadt Pohlheim, stehende Hallenbad in Watzenborn-Steinberg öffnet nach Corona-bedingter Schließung am kommenden Montag wieder seine Pforten.

Aktuell laufen im Hallenbad die letzten Vorbereitungen. Noch sind viele fleißige Handwerker rege beschäftigt, denn die Zeit der Schließung wurde genutzt, um einige wichtige Dinge in Angriff zu nehmen, zu denen insbesondere diverse Maßnahmen des Brandschutzes gehören. Diese waren eigentlich jetzt noch nicht geplant. Der Brandschutz liegt jedoch bereits seit 2014 im Argen. Die lange Schließungszeit konnte wunderbar genutzt und in die Sicherheit der Kunden investiert werden, wie Schwimmmeister Andreas Jung im Gespräch mitteilte. Das Hallenbad-Gebäude wurde in verschiedene Brandabschnitte aufgeteilt; es wurden auch neue Brandschutztüren eingebaut, um letztendlich auf dem aktuellen Stand zu sein.

Neue Rutsche kommt

Schon in dieser Woche stand das im Auftrag des Zweckverbandes durch die Stadtwerke Gießen betriebene Bad den Schulen und der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HFPV) zur Verfügung.

Wenn ab Montag das Hallenbad wieder für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet wird, gibt es neben den Zutrittsbedingungen und Hygienevorschriften auch Einschränkungen. So wird noch im Nichtschwimmerbecken eine neue Kinderrutschbahn eingebaut und das Springerbecken erhält ein neues 1-Meter-Brett. Obwohl die Fliesen und Gegenstände schon sehr früh in Auftrag gegeben wurden, konnten durch Lieferungsschwierigkeiten diese Maßnahmen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Ab 28. Juni soll dann alles zur Verfügung stehen. Das 3-Meter-Sprungbrett kann vorerst nicht genutzt werden. Es muss nach den gesetzlichen Bestimmungen komplett erneuert werden; eine Maßnahme, die für das kommende Jahr vorgesehen ist, wie Schwimmmeister Jung bei einem Rundgang durch das Bad hervorhob und Informationen zur Hallenbadöffnung gab. In der Zeit vom 14. Juni bis einschließlich 25. Juni steht nur das Schwimmerbecken für "geübte, sichere" Schwimmer zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: montags von 14.30 - 21.30 Uhr, dienstags von 6.45 - 8.15 Uhr und von 14.30 - 21.30 Uhr, mittwochs von 14.30 - 21.30 Uhr, donnerstags von 14.30 - 18 Uhr, freitags von 6.45 - 8.15 Uhr und von 14.30 - 21.30 Uhr, samstags von 10 - 18 Uhr und sonntags von 8 - 13.30 Uhr. Die Badezeit endet 30 Minuten vor Schließung. Kassenschluss und letzter Einlass ist 30 Minuten vor Ende der Badezeit. Diese beträgt maximal zwei Stunden inklusive Umziehen und Duschen. Kinder unter zehn Jahren haben nur Zutritt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Für den Zutritt werden entweder ein Impfnachweis (voller Impfschutz), Genesenen-Bescheinigung (nicht älter als sechs Monate) oder ein negativer Test (für Personen ab 12 Jahren), der nicht älter als 24 Stunden ist, benötigt. Dazu gehört ebenso ein Lichtbildausweis. Es werden nur originale Dokumente akzeptiert. Aufgrund der Hygie-nevorschriften kann im jeweiligen Zeitfenster nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern eingelassen werden. Wie Andreas Jung betonte, sollen als Obergrenze maximal nicht mehr als 60 Besucher gleichzeitig im Bad sein. Die Leute sollen nicht nur sicher sein, sie sollen sich auch sicher fühlen, wie Jung unterstrich. Das Tragen einer FFP2-Maske oder medizinischer OP-Maske ist im gesamten Ein- und Ausgangsbereich bis in den Umkleidebereich zwingend erforderlich.

Zeitkarten werden verlängert

Es wird ein Onlineticket-System im Internet angeboten - der Link lautet: https://pohlheim.baeder-suite.de.

Dort können "Nullpreis-Tickets" für jedes Einlasszeitfenster gebucht werden. Diese dienen zur Terminvereinbarung. Die Bezahlung erfolgt vor Ort. Im Schwimmbad direkt wird es ein begrenztes Kontingent an Tickets geben. Auf der Internetseite des Hallenbades Pohlheim stehen auch immer aktuelle Informationen sowie Änderungen des Angebotes zur Verfügung. Durch die Schließung abgelaufene Zeitkarten werden im Schwimmbad verlängert. Fest steht, dass es bis zum Jahresende keine neuen Zeitkarten mehr geben wird, da die gewohnte Nutzung nicht gewährleistet werden kann, so der Zweckverbandsvorsteher, Pohlheims Bürgermeister Andreas Ruck.

Seit März 2020 konnte kein Schwimmkurs mehr angeboten werden. Wann es wieder so weit ist, steht noch nicht fest. Die Sicherheit geht vor, wie Jung betonte, der ebenso erfreut ist wie viele Stammbesucher, dass die Fallzahlen heruntergehen und diese bald wieder regelmäßig ihrer gewohnten sportlichen Betätigung nachgehen können.

In Kürze wird auch die soweit fertiggestellte Römische Sauna, an der noch ein paar kleine Veränderungen erforderlich sind, geöffnet. Ende letzter Woche hat das gesamte zehnköpfige Personal des Hallenbades an einer Saunaschulung teilgenommen, an der alle zur Saunafachkraft weitergebildet wurden. Somit haben alle Mitarbeiter einen einheitlichen Wissensstand über Saunieren und können "Neulingen" nicht nur entsprechende Erklärungen und Anregungen geben, sondern auch künftige Saunabesucher sensibilisieren.