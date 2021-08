Pohlheimer klagt gegen Stadt Linden

Ein Mercedes SL 500 wurde in Linden 2017 beschädigt. Vier Jahre danach gibt es Schadensersatz für den Pohlheimer Eigentümer von der Stadt. Symbolfoto: dpa

LINDEN/ POHLHEIM - Linden/ Pohlheim (ww). Dass ein Normalbürger eine Kommune verklagt, kommt selten vor. Jetzt wurde vor dem Landgericht ein solcher Fall verhandelt, der die Stadt Linden und das Bauunternehmen insgesamt 4800 Euro wegen der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten kostet. Der Pohlheimer hatte seine Nobelkarosse an den Cousin verliehen. Dessen Freundin fuhr an einem Novemberabend 2017 nach 21 Uhr mit dem Leihwagen durch die Leihgesterner Wilhelmstraße. Dort gab es eine Baustelle, in deren Bereich die Asphaltdecke um vier Zentimeter abgetragen war.

Es kam, wie es kommen musste, das Auto des Klägers, das nicht tiefergelegt war, wurde beim Überfahren der Schwelle beschädigt. Der ließ einen privat beauftragten Gutachter den Schaden schätzen und klagte auf die Zahlung von 12500 Euro vor dem Landgericht. Dr. Alexander Schmitt-Kästner sprach ihm jetzt allerdings nur 4800 Euro zu, da ein weiterer Gutachter den ursächlichen Zusammenhang für manche Schadenspositionen nicht sah. Der Richter schloss sich dessen Meinung an und kürzte den Anspruch. Auch der Kläger hatte hier ein Einsehen und wollte sich Gerichtskosten ersparen, indem er eine Teilerledigung anbot, auf die der gegnerische Rechtsanwalt allerdings nicht einging. Der Kläger hatte zuvor behauptet, dass Reifen und Felgen durch den Unfall beschädigt worden seien. Hier erklärte auch der bestellte Gutachter, dass die Schäden an den Reifen und Felgen zum Schadensereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit passen würden. Darüber hinaus war aber auch der Austausch der Lenkung und Federbeine eingeklagt worden. Die Konstruktion des Mercedes SL 500 war serienmäßig, allerdings nicht dessen Felgen.

Die Stadt Linden und die bauausführende Firma wurden als Gesamtschuldner verurteilt. Schmitt-Kästner stellte fest, dass beide Verkehrssicherungspflichten verletzt hätten. Die Baustelle sei nicht hinreichend durch eine Beschilderung gesichert gewesen. Die Kommune wiederum habe die Baustelle nachweislich nicht kontrolliert. Der Anspruch des Klägers wurde um die allgemeine Betriebsgefahr seines Fahrzeugs in Höhe von 20 Prozent gekürzt. Beim Schaden des Klägers sei zu berücksichtigen gewesen, dass der Kläger durch eine Neuanschaffung bessergestellt wird, weil seine beschädigten Reifen und Felgen bereits Gebrauchsspuren aufwiesen. Hier setzte der Richter eine Minderung von 30 Prozent an. Für ihn steht fest, dass nur Reifen und Felgen ursächlich durch das Überfahren der Schwelle Schaden genommen haben. Die Zeugin, die das Auto zum Unfallzeitpunkt fuhr, habe in der Dunkelheit die Baustelle nicht erkennen können, auch bei der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern.

Schmitt-Kästner machte prozessual darauf aufmerksam, dass es in Hessen keine öffentlich-rechtliche Straßenverkehrssicherungspflicht gebe, was in anderen Bundesländern aber der Fall sei. Daher habe es sich hier nicht um einen Amtshaftungsanspruch, den bestimmte Kammern am Landgericht entscheiden, sondern um einen normalen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch gehandelt. Gegen das Urteil könnte eventuell noch Berufung zum Oberlandesgericht eingelegt werden.