Pohlheimer steht jetzt vor Gericht

Wie hier im Foto vorne wurde eine Uzi bei dem Polen sichergestellt, der sich jetzt vor dem Landgericht verantworten muss. Ein Langgönser war nach dem Waffenerwerb umgekommen. Symbolfoto: Heller, VRM Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Pohlheim (ee). Einem 40-jährigen Polen aus Watzenborn-Steinberg wird derzeit der Prozess vor dem Landgericht Gießen gemacht. Ihm werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Der Vorsitzende Richter der Strafkammer, Jost Holtzmann, setzte zur Klärung fünf Verhandlungstage an.

Die Ermittler waren auf die Spur des seit April in Untersuchungshaft sitzenden Beklagten mittels "Pkw-Innenüberwachung" gekommen. So wurde ein Gießener Verdächtiger mit deutschem und italienischem Pass abgehört. Daraufhin erfolgte auch bei dem Beklagten eine Telekommunikationsüberwachung, die auch auf einen Telefonanschluss an der Arbeitsstelle seiner 39-jährigen Ehefrau ausgeweitet wurde. Sie war seit Dezember vergangenen Jahres über eine Firma als Reinigungskraft im Gießener Polizeipräsidium tätig und hatte hier eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Eingeleitet wurde gegen sie bereits ein Verfahren wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses. Sie wurde allerdings noch nicht dazu gehört.

Sichergestellt wurden bei der Festnahme des Angeklagten neben einem A-Klasse Mercedes auch ein Dualsim-Handy sowie in der Wohnung in Watzenborn-Steinberg eine Pistole. Eingezogen wurde weiterhin ein Geldbetrag von 9569 Euro. Staatsanwalt Rouven Spieler verlas die Anklage, wobei die zur Last gelegten Taten sich in Krefeld, Mönchengladbach, Münchholzhausen und Londorf wie auch in Watzenborn-Steinberg ereigneten.

STICHWORT Die Uzi ist eine kompakte Maschinenpistole, die vom israelischen Rüstungskonzern Israel Weapon Industries (IWI) hergestellt wird. Sie ist eine der bekanntesten Maschinenpistolen weltweit, heißt es in der Wikipedia. Sie wurde nach dem Vornamen ihres Konstrukteurs, dem bereits verstorbenen deutschsprachigen Israeli Uzi Gal, benannt.

Mit Drogen gedealt

Neben dem Handel mit Maschinengewehren und Pistolen samt Munition zählten zu den Taten auch der Handel mit Cannabis und Marihuana sowie Anabolika. Zur Last gelegt werden dem Polen unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblichen Mengen. Während der Beklagte seine Waffen von einem Händler in Krefeld bezog, beschaffte er sich die Drogen aus Holland. Sowohl die Ehefrau aus Pohlheim wie auch der 21-jährige Sohn aus Fernwald machten von ihrem Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch.

Wie der Vernehmung eines Kriminalbeamten des Gießener Polizeipräsidiums zu entnehmen war, ergaben sich die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erst im Laufe der Ermittlungen. Dabei lassen sich vor allem Verkäufe von Marihuana mittels Chat-Verlauf klar belegen.

Der Kripo-Mann ging nicht nur auf aufgezeichnete Gespräche zwischen dem Beklagten und dem Gießener in einem Pkw in Gießen am 25. Februar ein, sondern auch auf die daraufhin erfolgte GPS-Fahrzeug- und Telekommunikationsüberwachung des Beklagten.

In dem Gespräch ging es um das Zusammentreffen mit einer unbekannten Person in Londorf, die am Kauf einer tschechischen Skorpion-Maschinenpistole interessiert war. Der bereits von den Fahndern überwachte Gießener fungierte dabei als Vermittler, während der Beklagte den Kontakt zu einem Waffenhändler in Krefeld herstellte. Die Waffe wurde dabei als "Flasche Sliwowitz" oder auch "Pflaume" bezeichnet. Der "Sliwowitz"-Verkauf samt Munition kam dann bei einem zweiten Termin im März in der Londorfer Feldgemarkung zustande. Für die Abwicklung des Geschäfts hatten sich der Beklagte und der Gießener in der Weststadt getroffen, um gemeinsam nach Londorf zu fahren. Zwei Tage zuvor war die Waffe in Krefeld vom Beklagten gekauft worden. Gegen den Händler wird ebenfalls ermittelt. "Seine Waffenverkaufserlaubnis erstreckt sich nicht auf den Handel dieser Waffen", so der Polizist.

Am 4. April fuhr der Beklagte nach Holland und Mönchengladbach, um sich dort mit besagtem Waffenhändler zu treffen, um sechs Pistolen und eine Maschinenpistole Uzi zu kaufen. Eine Pistole wurde wohl von seinen Kunden beanstandet, sodass diese in der Wohnung in Watzenborn-Steinberg deponiert und dann später sichergestellt wurde. Am 7. April traf sich der Beklagte mit seinem Cousin in dessen Wohnung in Münchholzhausen. Hier wurde eine Uzi mit Munition an einen 27-Jährigen verkauft.

Tod nach Flucht

Die Ermittler nahmen daraufhin den Beklagten in Kleinlinden fest, während der 27-jährige Langgöner mit seinem Auto flüchtete, an der Autobahnauffahrt in Münzenberg mit einem Zivilfahrzeug der Polizei kollidierte und später in Gambach leblos in einer Scheune aufgefunden wurde. Ein Fremdverschulden wurde aufgrund der Ermittlungen ausgeschlossen.

Es fanden sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungs- oder Arzneimitteln und eine kardiologische Vorerkrankung. In der Nähe des Fluchtweges in Gambach wurden die Maschinenpistole, Munition und Drogen sichergestellt. Noch vier weitere Verhandlungstage sind im Oktober angesetzt.