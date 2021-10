Pohlheimerin ist neue Jugendpflegerin in Fernwald

Laura Jäger hat Mitte September ihre Arbeit als Jugendpflegerin in Fernwald aufgenommen. Foto: Schäfer

FERNWALD - Eine Lehrerin ist die neue Jugendpflegerin in der Gemeinde Fernwald. Mitte September hat die 28-jährige Pohlheimerin Laura Jäger ihre Arbeit im Rathaus aufgenommen und freut sich auf die kommenden Herausforderungen, Projekte und viele unbekannte Gesichter. Sie ist Nachfolgerin von Jürgen Kühr, der nach längerer Krankheit Ende Juni in den Ruhestand ging. Übergangsweise war Patrick Thienelt auf Honorarbasis aktiv, der in Laubach als Jugendpfleger eine Heimat gefunden hat.

Derzeit knüpft Laura Jäger erste Kontakte zu Schulen, Kindergärten, Ortsvereinen, aber auch anderen Jugendpflegen sowie zur Gemeinwesen-Koordination, um sich zu vernetzen. Vorrangiges Ziel ist es, die Jugendzentren in Steinbach und Albach wieder zu öffnen. Allerdings steht in Steinbach erst die Erneuerung der sanitären Anlagen auf dem Plan. Für die Zukunft plant die 28-Jährige, Freizeitgruppen mit wöchentlichen Treffen und Projekte von Jung und Alt anzubieten. Großes Ziel ist ein Jugendparlament für Fernwald. "Kinder und Jugendliche lagen mir schon immer am Herzen und in der Verzahnung von Jung und Alt sehe ich großes Potenzial in vielerlei Hinsicht. Hier kann jeder von jedem etwas lernen", erklärt sie.

Am 20. Oktober 1992 in Gießen geboren, verbrachte Laura Jäger ihre Kindheit und Jugend wohlbehütet im kleinen Pohlheimer Stadtteil Dorf-Güll. Ihr Vater und die spanische Mutter arbeiteten bei einer großen Bank in Frankfurt, er als Informatiker, sie als Sekretärin, und der jüngere Bruder komplettierte die Familie. Nach ihrem Abitur 2012 an der Gesamtschule Gießen-Ost begann sie ihr Studium Deutsch und Spanisch für das Lehramt an Gymnasien, das sie 2017 erfolgreich mit dem Ersten Staatsexamen abschloss. Weiter ging es mit dem Referendariat an der Clemens-Brentano-Europaschule in Lollar und im Frühjahr 2021 war sie mit dem Zweiten Staatsexamen endlich ausgelernte Lehrerin.

Aber statt sich nach einer Stelle als Lehrerin an verschiedenen Schulen umzusehen, wollte Laura Jäger lieber mal über den Tellerrand hinaus gucken. "Mein Leben sollte nicht nur aus Kindergarten, Schule, noch mal Schule und Ruhestand bestehen. So ein fester Kreislauf entspricht mir nicht. Ich muss in einiges reinschnuppern, um herauszufinden, was ich wirklich will", erklärt die 28-Jährige.

Während des Studiums hat sie in den Semesterferien gejobbt, unter anderem bei Schunk im Schichtdienst, und während ihrer Ausbildung hat sie ab 2010 als Honorarkraft im Pohlheimer Kinder- und Jugendbüro gearbeitet. "Die dortige Jugendpflegerin Elke Leyrer hat mich nachhaltig geprägt. Ich fand ihre Arbeit erfüllend und interessant, besonders die Mischung aus Büro und unterwegs sein hat mir gut gefallen", blickt sie zurück. "Schule und junge Menschen zu unterrichten hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Aber ich brauchte eine Veränderung und wollte ein anderes, nicht auf Benotungen basierendes Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen austesten und erleben. Da lag die Entscheidung für die Jugendpflege nahe."

In ihrer Freizeit reist Laura Jäger gerne, hat schon Südamerika, Australien und Texas erkundet und schwärmt: "Ich genieße es, mit fremden Menschen zu reden und andere Kulturen kennenzulernen. Mit Deutsch, Englisch und Spanisch kann man sich fast überall auf der Welt verständigen."

Therapiehund-Ausbildung

Seit einiger Zeit begleitet ein junger Australian Shepherd-Rüde die Pohlheimerin auf ihrem Lebensweg. Mit ihm durchläuft sie eine Ausbildung zum Therapiehund und will ihn später bei der Kinder- und Jugendarbeit als Kommunikator einsetzen. "Tiere finden viel schneller und leichter Zugang auch zu schwierigen Kindern und Jugendlichen", ist ihre Erfahrung. So ganz nebenbei gibt sie zu, dass sie Gamerin ist und begeistert "League of Legends" oder auch "Red Dead Redemption", ein Western-Adventure auf der Playstation, spielt - ein Erbe ihres Informatiker-Vaters, der sie schon früh mit PC und Spielen vertraut machte. Musik machen als Sängerin oder auf dem Klavier gehören zu ihren Freizeitaktivitäten ebenso wie Treffen mit Freunden.

Apropos Musik machen: 2010 hat sie als Sängerin zusammen mit ihrem Bruder an der Gitarre beim Jugendpflege-Nachwuchs-Wettbewerb "No Label" den dritten Platz mit nach Hause genommen.