Politischer Streit um Corona-Fälle im Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Die zahlreichen Corona-Infektionen in Pflegeheimen, die in vielen Fällen zu Todesfällen geführt haben, sind nun Teil eines politischen Streits geworden. Die CDU-Kreistagsfraktion hatte sich über die hohe Anzahl von Infektionsfällen "besorgt" gezeigt und acht Fragen an den Kreisausschuss formuliert. In der Pressemitteilung wurde auch Unverständnis darüber geäußert, warum bekannte Hygienemängel in Einrichtungen nur sporadisch kontrolliert worden seien. Landrätin Anita Schneider (SPD) und Gesundheitsdezernent Hans-Peter Stock (Freie Wähler) wehren sich in einer Reaktion, verweisen auf die Mitverantwortung des Sozialministeriums und der Heimaufsicht des Regierungspräsidiums. Diese auszublenden, "zeugt von unzureichender Kenntnis und ist kein guter Stil".

"Die CDU-Fraktion sieht Aufklärungsbedarf", erklärte Fraktionsmitglied Christopher Lipp in der Pressemitteilung. Seit Beginn der Corona-Pandemie sei klar, dass für die Pflegeheimbewohner ein erhöhtes Risiko bestehe. Deshalb müssten der Schutz dieser Einrichtungen und des Personals oberste Priorität haben. Aktuell befänden sich viele Einrichtungen in einem Ausnahmezustand. "Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass sich die Situation in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen bald wieder normalisiert und danken den Mitarbeitern sowie den freiwilligen Helfern ausdrücklich für ihren unglaublich fordernden Einsatz in dieser schwierigen Zeit", betonte Lipp weiter. "Zutiefst traurig und fassungslos" sei man über die hohe Anzahl der Toten im Lollarer Heim.

Der Landkreis als zuständige Aufsichtsbehörde zur Überprüfung der Einhaltung der Hygienestandards und des Infektionsschutzes müsse die Maßnahmen überprüfen und gegebenenfalls weiter verstärken, meint die CDU. Es müsse oberste Priorität haben, das Infektionsgeschehen in den Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen in den Griff zu bekommen. "Die Einrichtungen müssen durch den Landkreis beim Infektionsschutz für Mitarbeiter und Bewohner unterstützt werden."

CDU-Fraktionsvorsitzender Claus Spandau ergänzte: "Die Fraktionsmitglieder erwarten weitere Informationen zu den Maßnahmen des Gesundheitsamtes in Bezug auf die Überprüfung der Einhaltung der Hygienepläne und Infektionsschutzregeln sowie der Teststrategien der Einrichtungen." Auch wolle man wissen, ob der Landkreis alle möglichen Maßnahmen ergriffen habe, um dem starken Anstieg von Neuinfektionen in den Einrichtungen entgegenzuwirken. "Unverständlich" sei, warum der Landkreis als zuständige Aufsichtsbehörde trotz bekannter Hygienemängel in bestimmten Einrichtungen gerade in Zeiten der Corona-Pandemie die erforderliche Einhaltung der Hygienepläne offenbar bisher nur sporadisch vor Ort überprüft habe. Dass das Gesundheitsamt die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzstandards durch mobile Teams überprüfe, werde von der CDU begrüßt. Man frage sich aber, warum dies nicht bereits früher geschehen sei. Dringend erforderlich sei es, dass sämtliche Einrichtungen im Landkreis nun schnellstmöglich Testmöglichkeiten erhalten.

Landrätin Schneider verwies in ihrer Reaktion darauf, dass das Gesundheitsamt lediglich die Gesundheits- und Hygieneaufsicht führe. Die Fach- und Rechtsaufsicht und damit Verantwortung für die Sicherstellung des Pflegebetriebs liege beim Regierungspräsidenten Dr. Christoph Ullrich (CDU). Bereits im November habe der Landkreis beim Regierungspräsidium (RP) auf die angespannte Pflegesituation sowie den Mangel an Pflegekräften aufmerksam gemacht. "Mit dem RP wurden auch Gespräche geführt, weil die Betreuungs- und Heimaufsicht derzeit keine Regelbegehungen durchführt, sondern nur anlassbezogen Pflegeheime aufsucht." In einem Antwortschreiben des RP sei deutlich geworden, dass weiterhin auf Landesebene nach Lösungen gesucht werde.

Derweil habe der Landkreis vor Ort die Initiative ergriffen, um betroffene Einrichtungen zu unterstützen. In einem ersten Aufruf wurden examinierte Pflegekräfte gesucht, die derzeit jedoch kaum zu finden sind. "Ein zweiter Aufruf für eine allgemeine Unterstützung - zum Beispiel auch im hauswirtschaftlichen Bereich - hatte mithilfe der Justus-Liebig-Universität und der Technischen Hochschule Mittelhessen großen Erfolg. Mehr als 300 Personen konnten gewonnen werden."

Regelmäßige Schnelltests in den Heimen und durch die Heime selbst seien in individuellen Testkonzepten vorgesehen. "Diese Konzepte liegen nicht dem Gesundheitsamt vor, sondern werden direkt durch das hessische Sozialministerium verantwortet", betonte Schneider. Über dieses Verfahren stelle das Land den Heimen kostenlos Schnelltests zur Verfügung. Weil die Pflegeheime Unterstützungsbedarf bei den Tests der Mitarbeiter signalisiert hätten, habe der Landkreis nun ein passendes Angebot mithilfe von DRK und Johannitern organisiert. "Alle Pflegeeinrichtungen tragen aber auch eine unternehmerische und fachliche Eigenverantwortung", erklärte die Landrätin.

Nach wie vor veranlasse das Gesundheitsamt Reihentestungen in Heimen, sobald der Verdacht auf ein Ausbruchsgeschehen besteht. "Trotzdem sind Testungen immer eine Momentaufnahme und keine Garantie dafür, dass es zu einem späteren Zeitpunkt nicht erneut zu Infektionen kommt."

Die Pandemie sei eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation, betonten Schneider und Stock. Der Landkreis habe das Hygiene-Team des Gesundheitsamtes auf über 100 Personen aufgestockt und dabei auch Fachpersonal eingestellt, das dreimal wöchentlich Besuche in Pflegeheimen ermögliche, um vor Ort die Einhaltung der Corona-spezifischen Hygienebedingungen zu überprüfen.

Stock verwies darauf, dass es seit Monaten einen engen Austausch mit den Pflegeheimen in Video- und Telefonkonferenzen gebe. Dass die CDU-Kreistagsfraktion nun die Herausforderungen der Pandemie als Thema im Kommunalwahlkampf nutze, sei bedauerlich und kein gutes Zeichen für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, sagte Stock. Verantwortlichkeiten und die Funktion des Gesundheitsamtes seien nicht klar herausgestellt, sondern vermengt worden.