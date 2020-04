Polizei appelliert: Regeln einhalten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Ostern ist da, aber wegen der Corona-Pandemie gelten weiterhin die Kontaktsperren – mindestens bis 19. April. Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat in einer Pressemitteilung erläutert, was nach den derzeit geltenden Verordnungen in Hessen grundsätzlich erlaubt oder verboten ist.

Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit (Ausnahme nur, wenn Personen in einem Haushalt wohnen) sind auch an Ostern nicht erlaubt und werden von der Polizei aufgelöst. Bei Missachtung werden Bußgelder verhängt. Bei der Begegnung mit anderen Personen in der Öffentlichkeit ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

Grillen, Feiern oder Picknicken in öffentlichen Parks sind ebenfalls untersagt. Die Polizei im Landkreis Gießen agiere mit Augenmaß und gewährleiste, dass die Inhalte der Verordnung richtig ausgelegt werden, heißt es in der Pressemitteilung. So sei gegen eine kurze Ostereiersuche mit den eigenen Kindern an einer kaum von Menschen frequentierten Stelle nichts auszusetzen, sofern die geltenden Vorgaben und der nötige Abstand zu anderen Menschen eingehalten werden kann. Andere Verhaltensweisen müssten von Polizei oder dem Ordnungsamt schnell unterbunden werden. „Bitte nehmen Sie auf Ihre Mitmenschen Rücksicht, entscheiden Sie mit Augenmaß, ob eine Aktivität wirklich nötig ist und zeigen Sie Verständnis für den Job unserer Einsatzkräfte. Wir können die Corona-Krise nur gemeinsam überwinden“, appelliert die Polizei.

Keine Reisen oder Besuche

Der Kontakt zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes soll auf das absolut nötige Minimum reduziert werden. Folglich sollte man auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – möglichst verzichten. Die Polizei werde nach Hinweisen auf größere Zusammenkünfte im privaten Bereich einschreiten. Diese könnten aufgelöst oder im Einzelfall vom Gesundheitsamt verboten werden.

Die allgemeinen Regeln gelten auch auf dem Wasser, dem Anlegesteg oder am Ufer. Die Polizei wird am Osterwochenende auch im Bereich der Flüsse und Seen auf die Einhaltung achten.

Die Polizei in Gießen werde am Osterwochenende verstärkt Streife fahren, um die geltenden Regeln zu kontrollieren. Unterstützt werden die Beamten von Kollegen der Bereitschaftspolizei.