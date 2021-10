Polizei fahndet nach Betrügerin

Die Kripo Marburg sucht nach dieser Frau. (Foto: Polizei)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Kripo Marburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Verdächtigen. Die Frau steht unter dem Verdacht des Computerbetrugs, nachdem sie eine am 19. April gestohlene EC-Karte an mindestens zwei Geldinstituten in Biedenkopf mehrfach eingesetzt und mehrere Hundert Euro erbeutet hat.

Nach den bisherigen Ermittlungen handelt es sich offenbar um eine überregional agierende Frau. Sie fiel mit gleichartigen Taten mindestens in Herborn, Grünberg und Siegen, also in Hessen und Nordrhein-Westfalen auf. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Wer kann Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung beitragen? Sie fällt möglicherweise durch Muttermale beziehungsweise Hautveränderungen auf der rechten Wange und über der rechten Augenbraue auf.

Hinweise während der Bürodienstzeiten bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406 322 oder an jede andere Polizeidienststelle.