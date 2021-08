Polizei nimmt mit Axt bewaffneten Mann in Lollar fest

Großeinsatz der Polizei am Donnerstagabend in Lollar. (Symbolfoto: dpa)

LOLLAR - Ein mit Äxten bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend einen größeren Einsatz der Polizei in Lollar ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen den Mann gegen 21 Uhr in der Waldstraße entdeckt. Kurz darauf sei mit einer Schusswaffe in den nahegelegenen Wald gelaufen. Von dort seien wenig später mehrere Knallgeräusche zu hören gewesen.

Die Einsatzkräfte suchten den Mann daraufhin - dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gegen 23.40 gelang es den Beamten, den 47-Jährigen festzunehmen. Verletzt wurde niemand Gegen den 47-Jährige wurde laut Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.