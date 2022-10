Polizei-Spezialkräfte stürmen Wohnung in Gießen

In Gießen-Wieseck musste am Sonntag das SEK eingreifen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-WIESECK - Im Gießener Ortsteil Wieseck ist es am Sonntagnachmittag, 2. Oktober, zu einem SEK-Einsatz gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Vorgesehen sei, so die Polizei weiter, ursprünglich die geplante Vollstreckung eines Haftbefehls gewesen. Doch der Mann, der festgenommen wurde, hatte den Beamten gedroht.

Nach den Drohungen zogen sich die Polizeibeamten gegen 14 Uhr vorerst von der Wohnungstür im Mehrfamilienhaus im Gustav-Stresemann-Ring zurück. Die angeforderten Spezialkräfte führten die Gespräche mit dem 40-Jährigen fort, der sich aber nicht zur Aufgabe bewegen ließ. Daraufhin verschafften sich SEK-Kräfte Zutritt zur verbarrikadierten Wohnung und nahmen den Mann gegen 18 Uhr fest. Er erlitt dabei leichte Verletzungen, weitere Verletzte gab es nicht. Nachdem Rettungskräfte den Gesundheitszustand des Festgenommenen überprüft hatten, kam dieser wie geplant in eine Justizvollzugsanstalt.

Während der Einsatzmaßnahmen war der Gustav-Stresemann-Ring gesperrt.