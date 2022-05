Polizei stellt in Lich 80 Kilo Gras sicher

Die Gießener Kripo hat am Mittwoch in Lich drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

LICH - Am Mittwoch schlugen Ermittler der Gießener Kriminalpolizei in Lich zu. Sie verhafteten drei mutmaßliche Drogendealer und stellten mehr als 80 Kilogramm Marihuana sicher. Das Trio sitzt nun in hessischen Untersuchungshaftanstalten ein. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Den Verhaftungen gingen laut Polizei umfangreiche und intensive Ermittlungen voraus. Es war bekannt, dass das Trio für Mittwoch in Lich ein Treffen ausgemacht hatte. Dort wurde die Übergabe von mehr als 80 Kilogramm Marihuana von den Ermittlern beobachtet und die Drogen wurden umgehend sichergestellt. Zwei 28 und 46 Jahre alte Deutsche sowie ein 30-jähriger türkischer Staatsbürger wurden festgenommen. Im Anschluss stellten die Ermittler bei Wohnungsdurchsuchungen unter anderem in Lich, Gießen und Hungen weitere kleinere Mengen Drogen und entsprechende Utensilien sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gießen wurden die drei Männer einem Haftrichter des Amtsgerichts Gießen vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ.

Der 28-jährige Deutsche und der 30-jährige Türke standen schon mehrfach im Fokus staatsanwaltschaftlicher und polizeilicher Ermittlungen. Gegen den 46-Jährigen lagen bisher keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.