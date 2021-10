Polizei warnt: Falsche Ärzte rufen an

Die Polizei warnt vor falschen Ärzten, die mit Schockanrufen Geld ergaunern wollen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Falsche Ärzte rufen an und behaupten, ein Angehöriger sei an Covid erkrankt und es müsse aus der Schweiz ein dringend benötigtes Medikament eingeflogen werden. Ziel der Betrüger: Die Angerufenen sollen das Geld für den Hubschrauberflug bezahlen.

In den vergangenen Stunden habe es zahlreiche Anrufe bei der Polizei gegeben, in denen auf die neue Masche der Betrüger hingewiesen wird, heißt es in der Mitteilung. Die Betrüger geben sich als Ärzte einer heimischen Klinik aus und behaupten, ein Angehöriger der angerufenen Seniorinnen und Senioren sei zusammengebrochen und in der Klinik in Behandlung. Das Blutbild habe sich aufgrund einer Covid-Erkrankung drastisch verschlechtert. Jedoch könne ein extra aus der Schweiz eingeflogenes Medikament schnelle Heilung bringen. Der Hubschrauberflug kostet allerdings 30 000 Euro. Das Geld müsse sofort bezahlt werden. Die vermeintlichen Ärzte versichern, die Summe sei nicht verloren, da man nachträglich einen Antrag auf Erstattung der Kosten stellen könne.

Auch bei dieser arglistigen Legende bauen die Täter darauf, dass die Angerufenen aus großer Sorge um einen Angehörigen das geforderte Bargeld übergeben. In den der Polizei bekanntgewordenen Fälle reagierten die Angerufenen richtig und beendeten sofort das Gespräch.

Die Polizei rät dazu, bei derartigen Telefonaten einfach aufzulegen, sobald der Gesprächspartner Geld fordert. Den angeblich betroffenen Angehörigen sollte man unter der bekannten Rufnummer anrufen und sich erkundigen, ob er wirklich krank ist. Man sollte bei Telefonaten keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben und niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Die Ermittler bitten Familienangehörige, ältere Angehörige oder Bekannte zu informieren und über die perfiden Maschen aufzuklären. Im Fall der Fälle sollte man älteren Menschen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, heißt es abschließend.