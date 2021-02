Polizeieinsatz in Lollar

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LOLLAR - Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am Donnerstag in der Marburger Straße in Lollar.

Eine Anwohnerin hatte gegen 10.50 Uhr ein verdächtiges Paket zugesandt bekommen, obwohl sie nichts bestellt hatte. Aufgrund einer Streitigkeit mit einer anderen Person vermutete sie in dem Paket einen gefährlichen Gegenstand. Der Karton wurde zunächst teilweise geöffnet und es kamen mehrere Drähte zum Vorschein. Das Wohnhaus wurde vorsorglich geräumt. Die Bewohner kamen bei Freunden beziehungsweise in von der Gemeinde bereitgestellte Räume unter. Die Polizei zog einen Sprengstoffspürhund hinzu. "Entschärfer" des Landeskriminalamtes waren am Einsatzort und konnten recht schnell Entwarnung geben. Bei der Überprüfung des Pakets fanden die Spezialisten in dem Karton eine Playstation mit diversem Zubehör. Die Straße war wegen des Einsatzes von 13.40 bis 14.30 Uhr gesperrt, die Polizei hatte eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst. Die Ermittlungen zum Absender des Pakets dauern an.