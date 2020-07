Polizeikontrollen: Betriebserlaubnis elfmal erloschen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Beamte der Arbeitsgruppe „Tuner und Poser“, die von Kollegen der Bereitschaftspolizei Lich unterstützt wurden, haben am Donnerstag in Grünberg, Lollar und Gießen kontrolliert. In elf Fällen wurde die Betriebserlaubnis einkassiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um die Mittagszeit kontrollierten die Beamten an der Gallushalle in Grünberg 24 Fahrzeuge. Bei sechs wurde festgestellt, dass dort Teile, die nicht eingetragen waren, verbaut wurden. Auf die Autofahrer kommt jeweils ein Verfahren zu. Darüber hinaus wurden einige Mängelkarten ausgestellt und ein Gurtmuffel verwarnt.

Am Nachmittag wurden 17 Autos am Sportplatzweg in Lollar genauer unter die Lupe genommen. Hier stellten die Spezialisten der Arbeitsgruppe fest, dass an vier der überprüften Pkw die Betriebserlaubnis nicht mehr gültig war. Auch hier hatten die Besitzer Veränderungen vorgenommen und dann nicht eingetragen. Ein weiterer Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen. Er war offenbar ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Ein weiterer Fahrer hatte offenbar Drogen genommen. Er musste mit zur Blutentnahme.

Am Abend wurde an der Westanlage in Gießen kontrolliert. Dabei wurden acht Fahrzeuge angehalten. Hier war es „nur“ ein Fahrzeug, bei dem die Betriebserlaubnis erlosch.

Poser, Tuner und Raser waren zuletzt in Gießen und im Kreisgebiet immer wieder negativ aufgefallen. Anwohner und Zeugen hatten mehrfach die Polizei verständigt und auf die offenbar illegal getunten Fahrzeuge und Raser hingewiesen.