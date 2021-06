Polizisten stoppen mutmaßlichen Betrüger bei Kontrolle

Symbolfoto: dpa

POHLHEIM - Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs an der A5 hat die Polizei zwar keine Verkehrsverstöße ahnden können. Stattdessen ging den Beamten am Donnerstagnachmittag wohl ein mutmaßlicher Betrüger ins Netz.

Die Zivilfahnder stoppten laut Informationen der Polizei das Auto eines 24-jährigen aus Nordrhein-Westfalen als der Wagen bei Fernwald auf die A5 auffuhr. Da der Mann in der Vergangenheit bereits wegen Betrugsdelikten und Wucher schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, folgte eine Durchsuchung des Autos. Im Fahrzeug fanden sich Rechnungsblöcke und Arbeitsutensilien, außerdem ein EC-Kartenlesegerät, ein Teleskopschlagstock, mehrere Goldketten und auch eine Kreditkarte von einem Mann aus Münster.

Rentnerin aus Fernwald als Betrugsopfer?

Nach Polizeiangaben schauten sich die Fahnder daraufhin ein Klemmbrett mit den Rechnungsvordrucken an und überprüften die letzten Eintragungen. Einer stammte von einem in Fernwald ausgeführten Auftrag, woraufhin die Polizisten Kontakt mit der Auftraggeberin aufnahmen. Die Rentnerin bestätigte, einen Kammerjäger engagiert zu haben, um Mäuse aus ihrem Garten zu entfernen. Für eine halbe Stunde Arbeit habe der Mann laut Polizei 700 Euro verlangt. Den Betrag habe die Frau sofort über das Kartenlesegerät begleichen müssen.

Den Dienstleister habe der Sohn der Rentnerin über das Internet gefunden. Die Seite habe seriös ausgesehen, sodass er Kontakt mit dem 24-Jährigen aufgenommen habe. Die Arbeit des beauftragten Mäusejägers war laut Polizei jedoch wenig erfolgreich - und ihr Geld nicht wert. Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges gegen den 24-Jährigen ein. Ob er auch für eine betrügerische Rohrreinigung für 1200 Euro am gleichen Abend in Bad Vilbel verantwortlich ist, werden weitere Ermittlungen zeigen. Darauf deute eine entsprechende Personen- und Fahrzeugbeschreibung hin.

Goldketten oder "Autobahngold"?

Außerdem fanden die Polizisten im Auto des 24-Jährigen goldfarbene Ketten. Nun wird geprüft, ob es sich dabei tatsächlich um solche aus Edelmetall handelt. Zum Hintergrund: Oftmals nutzen Betrüger Billigware und bieten sie zum Kauf zu überhöhten Preisen an. Auch geben sie oft an, sich in einer Notsituation fern der Heimat zu befinden, dringend tanken zu müssen, um nach Hause zu gelangen. Sie tauschen den Schmuck dann gegen Bargeld ein. Laut Polizei ist das "Autobahngold" sein Geld aber nicht wert. In letzter Zeit seien der Polizei in der Wetterau allerdings keine Straftaten mit "Autobahngold" bekannt geworden, weshalb die Beamten dem 24-Jährigen in diesem Zusammenhang auch nichts vorwerfen konnten. Die Ketten stellten sie sicher.

Auch den in der Ablage der Fahrertür gefundenen Teleskopschlagstockes zogen die Zivilfahnder ein, da es sich um eine verbotene Waffe handelt. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Was es mit der Kreditkarte aus Münster auf sich hat, wird derzeit noch ermittelt.

Da der Mann einen festen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen vorweisen kann, durfte er nach der Kontrolle weiterfahren.