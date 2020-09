Positiver Coronatest in Flüchtlingsunterkunft im Kreis Gießen

Eine Bewohnerin einer Flüchtlingsunterkunft in Beuern wurde Corona positiv getestet. Grafik: VRM

BEUERN - Eine Bewohnerin einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Gießen wurde Corona positiv getestet. Nach dieser bestätigen Covid-19-Infektion hat das Gesundheitsamt eine Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises für Asylbewerber in Beuern unter Quarantäne gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Am Montagabend war das positive Testergebnis einer Bewohnerin gemeldet worden. Noch am Abend erfolgten mit Unterstützung des DRK-Testabstriche für alle weiteren 16 Personen, die in der Einrichtung wohnen. Das Gesundheitsamt steht in Kontakt mit dem Stab Flüchtlingswesen des Landkreises. Die Gemeinde Buseck wurde ebenfalls über die Schritte informiert.