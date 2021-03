Präsenzunterricht ab Montag im Kreis Gießen ausgesetzt

Ab Monat wird der Präsenzunterricht erneut ausgesetzt, zu viele Infektionen gibt es. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red/ww). Der Präsenzunterricht an allen Schulen in Landkreis und der Stadt Gießen wird ab Montag (29. März) bis zu den Osterferien ausgesetzt. Ausgenommen sind die Abschlussklassen, denen eine Testung vor Unterrichtsbeginn angeboten werden soll. Eine Notbetreuung wird angeboten. Der Landkreis Gießen wird in den Osterferien ebenfalls keine Betreuung im Rahmen des "Pakts für den Nachmittag" anbieten. Die Stadt Gießen wird über die Regelung der Ferienbetreuung an ihren Schulen gesondert informieren.

Es gab auch an den Schulen zu viele Infektionsfälle, erklärt Kreis-Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl.

"Das Infektionsgeschehen im Landkreis ist diffus, gerade in jüngeren Altersgruppen kommt es zu einer Verbreitung des Virus", sagt Landrätin Anita Schneider. Wegen der stark steigenden Fallzahlen konnten in den vergangenen zwei Tage Neuinfektionen nur zeitverzögert in die Meldestatistiken eingepflegt werden. Es ist zu erwarten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich steigen wird.

31 Hausarztpraxen im Landkreis Gießen haben sich gemeldet, um Corona-Schutzimpfungen für ihre Patienten anzubieten. Das Impfzentrum des Landkreises wird diese Praxen mit Impfstoff beliefern, den das Land Hessen über ein Extra-Kontingent im Rahmen des Pilotprojekts zur Impfung in Praxen bereitstellt.

Am 31. März werden insgesamt 20 Vials - so werden die kleinen Glasgefäße bezeichnet - mit Astrazeneca-Impfstoff an die Praxen ausgeliefert. Dies entspricht 200 Impfdosen. Am 7. April werden weitere 60 Vials, aus denen 600 Impfdosen entnommen werden können, an die Praxen ausgeliefert. Insgesamt stehen den Praxen also für die Anfangsphase 800 Impfdosen zur Verfügung. Die Hausärzte organisieren die Impfungen eigenständig für ihren Patientenkreis und müssen dabei die Corona-Impfverordnung beachten. Das heißt, der Arzt entscheidet, wer aus der aktuellen Risikogruppe geimpft wird und bietet seinem Patienten die Impfung an. "Die Mitarbeit der Hausarztpraxen ist zu begrüßen und wichtig, um mehr Impfungen in der Fläche zu erreichen", sagt Landrätin Anita Schneider. Nach wie vor stehe leider nur sehr begrenzt Impfstoff zur Verfügung. Dennoch sei die Einbindung der Praxen wichtig, um später schnell und effektiv viele Menschen impfen zu können.Details der Organisation wurden mit den teilnehmenden Praxen am Mittwochnachmittag in einer Videokonferenz geklärt. Auch die Praxen sind an die Vorgaben der Corona-Impfverordnung und die Berücksichtigung der Prioritätengruppen gebunden, wenn sie Patienten die Impfung anbieten. Das Impfzentrum des Landkreises beliefert sie mit Nadeln und Spritzen. Die Dokumentation der Impfungen wird wie bisher zentral über das Impfzentrum ans Land Hessen und weiter an das RKI gemeldet. Die Weiterleitung der Daten aus den Praxen erfolgt elektronisch und datenschutzkonform über eine Schnittstelle, die der Landkreis eingerichtet hat. Die teilnehmenden Praxen rechnen ihre Leistungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen ab.