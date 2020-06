Präventionsbanner gegen Raserei in Laubach entrollt

Das Präventionsbanner "Du hast es in der Hand! Überlasse nichts dem Unfall! PolizeiHessen" soll Motorradfahrer auf der "Rennstrecke" sensibilisieren. Polizeipräsident Bernd Paul(oben, v.l.) , Jörg Pfeiffer, Paul Bonk und Rick Lowing von "Rennleitung 110" enthüllten es. Fotos: Wißner

LAUBACH (ee). Polizeipräsident Bernd Paul hatte es sich nicht nehmen lassen und war selbst mit dem Motorrad zum "Einsatzort" am Jägerhaus an der B 276 nach Laubach gefahren. Dort wurde das Präventionsbanner "Du hast es in der Hand! Überlasse nichts dem Unfall! PolizeiHessen" am Freitag enthüllt und die dazugehörige Kampagne der hessischen Polizei vorzustellen. Unterstützt wird die Präventionskampagne von der Stadt Laubach, die durch die Erste Stadträtin Isolde Hanak vertreten war, und Hessen Mobil.

Mit dem Banner soll vor allem an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer appelliert werden, die auf der beliebten "Schottenring"-Strecke auf der B 276 im Landkreis Gießen unterwegs sind. Der Slogan stammt aus der Medienkampagne des Polizeipräsidiums Südhessen, das das Thema "Motorisierte Zweiradfahrer" hessenweit federführend begleitet. Neben dem Appell an die Motorradfahrer diene die Präventionsmaßnahme dazu, eine Streckensperrung zu verhindern, hob Paul hervor.

Die rund 14 Kilometer lange Strecke zwischen Laubach und Schotten ist mit dem Mythos der ehemaligen Rennstrecke "Schottenring" behaftet und wird in der Bikerszene heute noch so genannt. Tatsächlich war der Abschnitt der heutigen B 276 nicht Teil der Rennstrecke. Neun Kilometer der Gesamtstrecke B 276 befinden sich im Landkreis Gießen, wobei Fahrbahnführung und geografische Besonderheiten bei sportlich fahrenden Bikern als reizvoll gelten. Im Fokus der Motorradfahrer stehen insbesondere die sogenannte "Applauskurve", die "Lemmer-Kurve" sowie die S-Kurve in Höhe der "Kaiserbrücke". Als Treffpunkte haben sich bei den Motorradfahrern das "Jägerhaus" und das "Falltorhaus" etabliert.

Fotos Das Präventionsbanner "Du hast es in der Hand! Überlasse nichts dem Unfall! PolizeiHessen" soll Motorradfahrer auf der "Rennstrecke" sensibilisieren. Polizeipräsident Bernd Paul(oben, v.l.) , Jörg Pfeiffer, Paul Bonk und Rick Lowing von "Rennleitung 110" enthüllten es. Fotos: Wißner Ab sofort werden auf dem "Schottenring" zivile Motorräder mit einer Videokamera von der Polizei eingesetzt. 2

Am "Jägerhaus" bei Bernd Seibert fand die von Hauptkommissarin Silke Fritzsch vom Präventionsdienst geleitete Präsentation des Präventionsbanners statt. Verbunden war die Vorstellung mit der Einführung zweier sogenannter Video-Kradstreifen. Polizeioberkommissar Gregor Zylka und Jens Pietsch stellten die beiden BMW GS 1200-Maschinen vor, die mit Blaulicht, Martinshorn, Anhalteeinrichtung und vor allem mit Videokameras (Go Pro) ausgerüstet sind, um unmittelbar "nach der Tat, den Motorradfahrern ihre Sünden vor Augenschein zu führen".

Auch hier gehe es in erster Linie nicht darum, das Staatssäckel zu füllen, sondern präventiv zu wirken und durch Videoaufnahmen den Fahrern ihr Fehlverhalten zu zeigen. "Die Kradfahrer, die durch ihr "Rennverhalten" auf normalen Straßen und ihre aggressive Fahrweise nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden, sind das vordergründige Ziel. Wer von der Video-Kradstreife der Polizei angehalten wird und sein beweissicher dokumentiertes Verhalten auf dem Monitor der Videokamera oder auf dem meist mitgeführten Laptop im Kontrollauto anschaut, der staunt nur noch, sieht sein Fehlverhalten meist ein und akzeptiert die notwendigen Maßnahmen. Es gibt meistens keinen Widerspruch mehr", so Pietsch.

Wie gefährlich die Strecke ist, machten nicht nur Paul und Hanak in ihren Ansprachen deutlich, sondern auf ausgehängten Statistiken wurde es Zahlen deutlich. Zwischen 2005 und 2019 gab es insgesamt 200 schwere Unfälle. 40 Prozent der Unfallopfer waren zwischen 16 und 25 Jahre alt. Die meisten Unfälle ereignen sich in den Monaten April bis August und überwiegend Samstag und Sonntag. Zwischen 14 und 17 Uhr finden fast die Hälfte aller Unfälle statt. Allein seit 2017 verzeichnet die Verkehrsstatistik auf der auch im Landkreis Gießen verlaufenden Strecke 58 Unfälle mit Motorradfahrern. Dabei verloren sechs Menschen ihr Leben, 35 erlitten schwere und 18 Personen leichte Verletzungen. Die meisten Kradunfälle sind Alleinunfälle, denen nicht angepasste oder erhöhte Geschwindigkeit zugrunde liegt. Mit knapp 39 Prozent stellt die Altersgruppe der bis 25-Jährigen das Gros der Unfallfahrer. Kradfahrer im Alter von 51 bis 75 Jahren, die unter anderem auch die Wiedereinsteigergruppe widerspiegeln, sind zu etwa 14 Prozent beteiligt. Hier sollen nun auch die beiden "Videomotorräder" präventiv wirken.

Die Kampagne setzt bei der Eigenverantwortung der Motorradfahrer an. Mit dem Dreh am Gashebel entscheiden die Biker, welche Risiken sie eingehen. Zudem sind es die Motorradfahrer, die durch ihre schmale Silhouette von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Die daraus resultierenden falschen Einschätzungen zu Geschwindigkeiten und Abständen haben meist fatale Folgen für die Biker.

"Die Straße ist der denkbar ungünstigste Ort, um sich beim Motorradfahren zu beweisen. Gegenverkehr, Hindernisse auf und abseits der Fahrbahnen lassen einen Sturz schnell böse ausgehen. Schwere oder gar tödliche Verletzungen sind die Folge. Wieso sollte man sich also auf der Hausstrecke etwas beweisen oder Geschwindigkeitsrekorde aufstellen? Am Ende gibt es keinen Pokal für den Schnellsten - Gesund nach Hause kommen, das zählt!" unterstrich der Vorsitzende Rick Lowag von "Rennleitung#110", einem Kooperationspartner der hessischen Kampagne. Hier engagieren sich sportlich-motorradfahrende Polizeibeamte privat in einem Präventionsprojekt.

Paul ging auch auf bauliche Veränderungen wie etwa Rüttelstreifen, die es bereits in Abschnitten gibt, oder ovalen Kreisen auf der Fahrbahn ein, die das Fahrverhalten in Kurven verändern. "Es gibt viele Ansätze." Zusätzlich sollen sogenannte Lärm-Anzeiger aufgestellt werden, die den Motorradfahrern die Lautstärke ihrer Maschinen mit LEDs vor Augen führen. Nur der Farbton des Banners wurde an diesem Tag leise kritisiert. Laubachs Erste Stadträtin Isolde Hanak hätte sich eine etwas mehr ins Auge fallende Farbgebung gewünscht.