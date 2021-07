Professor Adolf Hampel ist Hungener Ehrenbürger

Bürgermeister Wengorsch überreichte dem neuen Hungener Ehrenbürger Adolf Hampel Urkunde und Medaille. Foto: Schäfer

HUNGEN - Samstagmorgen in Hungen, weiße Stühle auf der sattgrünen Wiese vor dem Pferdestall im Schloss künden von einem ganz besonderen Ereignis - Hungen bekommt einen neuen Ehrenbürger. In einer kleinen Feierstunde mit zahlreichen Gästen, darunter die Honoratioren der Stadt, Verwandte, Freunde, Wegbegleiter und Mitstreiter, wurde dem 88-jährige Emeritus Prof. Dr. Adolf Hampel das Ehrenbürgerrecht verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung, die Hungen zu vergeben hat und Persönlichkeiten vorbehalten, die sich in herausragender Weise um die Stadt verdient gemacht haben. Vorgeschlagen wurde Hampel von Sabine und Christoph Fellner von Feldegg und das Stadtparlament hatte am 24. Juni zugestimmt.

Hampel wurde am 7. September 1932 in Klein-Herrlitz im Sudetenland, heute zu Tschechien gehörend, geboren und 1946 mit seiner Familie vertrieben. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Passau studierte er von 1953 bis 1958 an der theologischen Hochschule für Vertriebene in Königstein im Taunus und am Collegium Russicum im Vatikan. 1958 wurde er nach byzantinischem Ritus zum Priester geweiht. Nach seiner Promotion 1962 in Rom lehrte er an der Philosophisch-Theologische Hochschule Königstein und wurde 1969 Professor für katholische Kirchengeschichte und Moraltheologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Seit 1973 im Schloss

Auf sein Ersuchen hin entband ihn der Papst vom Zölibat. Damit war der Weg für Hampel frei, seine Freundin Renate zu heiraten. 1973 zog die Familie ins Hungener Schloss und setzte sich für dessen Erhalt ein. Hampel kaufte den der evangelischen Kirche gehörenden Schlossteil und richtete ihn als Wohnung her. Während eines kurzen Treffens gelang es ihm, den Eigentümer des verfallenen Schlosses, Hans Georg Graf von Oppersdorff, zu überzeugen, ihm das Schloss zu Wohnzwecken unentgeltlich zu überlassen.

Mit einem Schenkungsvertrag und weiteren 17 Parteien nahm das Wohnprojekt "Schloss" Gestalt an. Dieses wurde im Rahmen der entstandenen Eigentümergemeinschaft restauriert und modernisiert und beherbergt heute 21 Wohnungen. 1976 rief Hampel zusammen mit anderen Kulturbegeisterten den "Freundeskreis Schloss Hungen" ins Leben, der im "Blauen Saal" Auftritte begabter und teils hochkarätiger Künstler organisiert und jährlich mit seinem Schlossfest begeistert.

Das Thema "Völkerverständigung" durchzieht Hampels ganzes Leben. Dabei lag ihm die Annäherung an die osteuropäischen Länder und Russland besonders am Herzen. Als Kenner des Ostens war der heute 88-Jährige an den Brennpunkten der vergangenen Jahrzehnte stets zugegen, ob in Georgien, Moldawien, Aserbaidschan, Litauen, der Ukraine oder auf dem Balkan. Stets setzte er seine Kontakte ein, um eine positive Wende herbeizuführen und erwies sich immer als Mann der Tat. 2012 veröffentlichte Hampel unter dem Titel "Mein langer Weg nach Moskau" seine Lebenserinnerungen.

"Durch Deinen unermüdlichen Einsatz ist das wichtigste Baudenkmal Hungens - das Schloss - bestehen geblieben und zu neuem Glanz erwacht. Aber es wurde nicht nur ein Wohnprojekt, sondern auch ein Sozial-, Garten- und Kulturprojekt, das seinesgleichen sucht", lobte Christoph Fellner von Feldegg das Engagement. "Unser Schloss ist ein sehr gastlicher und weltoffener Ort, der für Völkerverständigung und das Miteinander verschiedener Kulturen steht".

"Schlossvater"

"Seit 48 Jahren ist das Schloss sein Zuhause, seine Mitbewohner nennen ihn ,Schlossvater'. In seinem abenteuerlichen Leben als Priester, Wissenschaftler, Diplomat und WG-Mitglied hat er sich immer für andere eingesetzt und für Hungen aber auch für die Verständigung mit den osteuropäischen Staaten Erstaunliches in die Wege geleitet", fand Bürgermeister Rainer Wengorsch anerkennende Worte. "Zweimal verlor Hampel seine Heimat, aber da entstanden nicht Hass oder Groll, sondern sein Interesse für andere Kulturen und die Völkerverständigung." Hampel habe mit seinem Tatendrang bewiesen, dass auch ein Einzelner Positives in Gang setzen kann. Er habe stets Hilfe gegeben, wo Not herrschte, Türen geöffnet und Wege geebnet. Anschließend überreichte Wengorsch Urkunde und Medaille.

Staatssekretär Manuel Lösel (CDU) warf einen wehmütigen Blick zurück auf seine Studentenzeit mit Hampel als Lehrer. "Er war eine herausragende Persönlichkeit mit exzellentem Fachwissen. Sein Motto: Grau ist alle Theorie - Packt die Koffer, wir fahren los".

Hampel betonte, dass er alles nur zusammen mit seinen Mitarbeitern und Unterstützern geschafft habe. Er plädierte für eine offene Gesellschaft und verurteilte Ausländerfeindlichkeit. "Im Schloss leben viele Nationalitäten friedlich zusammen. Jede Begegnung mit einem Ausländer erweitert unseren Gesichtskreis. Ich folge dem Papst, der sagt: ,Alle Menschen sind unsere Brüder'", verdeutlichte er die Triebfeder seines Lebens. Dann trug er sich in das Goldene Buch der Stadt ein.