Programmierschule in Reiskirchen richtet sich an Kinder und Jugendliche

Eva und Patrick Könicke hatten die Idee zur Programmierschule, die es so nur in Großstädten gibt.

Reiskirchen. Alles begann damit, dass der sechsjährige Tobias von Freunden nach Hause kam und sich eine Playstation wünschte, um Fortnite spielen zu können. "Wenn du dein eigenes Spiel programmiert hast, darfst du es so lange spielen, wie du magst", antwortete sein Vater Patrick Könicke. Der Diplom-Mathematiker ist selbstständiger SAP-Berater und bereits seit 16 Jahren im IT-Bereich tätig.

Selbst interessiert, ob es ein solches Angebot überhaupt für Kinder gibt, machte Könicke sich im Netz auf die Suche nach Programmierschulen für Kinder. Mit wenig Erfolg, wie sich zeigte. "In Deutschland habe ich nur in Großstädten welche gefunden", erzählt er. So entstand die Idee, selbst eine Programmierschule unter der Leitung seiner Frau Eva zu gründen.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde "Play & Code" in der Reiskirchener Ärmelgasse eröffnet - und direkt gut angenommen.

"Nicht jeder, der bei uns programmieren lernt, wird ein Programmierer. Vielmehr möchten wir den Kindern das Grundverständnis einer digitalen Welt eröffnen, damit sie Chancen und Risiken selbst einschätzen können", sagt Eva Könicke.

Angeboten werden Kurse für drei Altersgruppen: Vorschüler von vier bis sieben Jahren, Grundschüler von sieben bis zwölf Jahren und Jugendliche ab zwölf Jahren. "Unser ältester Teilnehmer war 25 Jahre, der jüngste vier", berichtet die Diplom-Betriebswirtin. In der Regel würden mehr Mädchen als Jungen die Kurse besuchen.

Kreativität fördern

Je älter die Kinder, desto anspruchsvoller die Programme. Während die Kleinsten mit der Programmiersprache "Scratch Junior" starten, erlernen die etwas Älteren das normale "Scratch". Für die Jugendlichen wird dann unter anderem Java, C++ und Arduino in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten.

Neben Programmieren bietet das Ehepaar, das von studentischen Hilfskräften unterstützt wird, auch Kurse in "Build & Code" an. "Hier wird dann nicht nur programmiert, sondern auch gebaut und auf diese Weise die Kreativität gefördert" erläutern sie. Auch hier gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, wie beispielsweise das einfachere "Lego Boost" oder das anspruchsvollere "Lego Mind Storms".

Oftmals bekämen Kinder oder Jugendliche solche Programmiersets geschenkt und wären nicht in der Lage, sie alleine zu programmieren oder zusammenbauen. Wenn dann die Eltern nicht dabei helfen könnten, würden die teuren Geschenke schnell im Schrank landen und dort in Vergessenheit geraten. "Wir bauen und programmieren hier mit den Kindern Roboter, die selbstständig den Ausgang aus einem Labyrinth finden, eine Ostereier-Bemalmaschine, eine Gitarre und vieles mehr", berichtet Eva Könicke. Sets hierfür seien reichlich vorhanden.

Etwas schwieriger wird es dann, wenn es um das Thema "Robotics" geht. "Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen programmieren wir bereits fertige humanoide Roboter. "Wir können sie unter anderem tanzen, Fußballspielen oder nach versteckten Dingen suchen lassen."

Sechs dieser etwa 9000 Euro teuren Roboter haben die Könickes bereits angeschafft. Etwas günstiger sind da die "Cubelets", programmierbare Würfel. Für die kleineren Kinder bieten die Beiden "Beebots" oder "Cubetto" an. "Basierend auf Symbolen können selbst die Jüngsten, die noch nicht lesen oder schreiben können, das Programmieren erlernen", betont Eva Könicke.

"Maker-Space"

Höchstens drei Kinder werden pro Kurs, der im Normalfall eine Stunde dauert und 15 Euro kostet, aufgenommen. Nachdem Corona zum Trotz ein Feriencamp im Sommer gut gelaufen ist, soll im Herbst ein weiteres stattfinden. Am Wochenende können Kindergeburtstage bei "Play & Code" gefeiert werden.

"Mit unseren Kursen möchten wir etwas anbieten, das an Schulen leider oftmals fehlt", erklärt Patrick Könicke. So habe man beispielsweise bereits an der Reiskirchener Kirchbergschule eine Programmier-AG angeboten. Derzeit sind die Könickes dabei, die Kooperation mit Schulen auszubauen. Ab dem kommenden Jahr werden die Beiden Kurse an einer Gießener Privatschule anbieten. Bereits im Herbst sollen im Medienkompetenz-Zentrum Wetzlar digitale Kurse für Lehrer angeboten werden.

Ihre Garage dient den Könickes als "Maker-Space". Hier befinden sich neben einem 3D-Personenscanner unter anderem VR-Brillen, die in Kürze auch in Kursen zur Anwendung kommen sollen. "Unser Ziel ist es, logisches Denken, Kreativität, Lösungskompetenz und Vorstellungskraft zu fördern."