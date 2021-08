Projekt "Neue Altstadt Allendorf/Lda." ausgezeichnet

Tarek Al-Wazir mit Renate Becker (r.), Manfred Damm (l.), Sandra Henneberg (2. v.l.) und Bürgermeister Thomas Benz (3. v.r.) bei der Preisverleihung. Foto: Wisker

ALLENDORF/LDA - Großer Bahnhof am Freitag im beschaulichen Allendorf: Tarek Al-Wazir (Grüne), Hessens Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, legte auf seiner Sommertour einen längeren Zwischenstopp ein. Nicht ohne Grund - im Gepäck hatte er den "Hessischen Preis für Innovation und Gemeinsinn im Wohnungsbau", der mit stolzen 20 000 Euro dotiert ist. Ausgezeichnet wurde damit das Vorhaben "Hand in Hand - die neue Altstadt Allendorf", ein Projekt, dass die Zukunft des historischen Stadtkerns im Blick hat. Die Allendorfer haben mit ihrem Projekt die Experten-Jury überzeugt und einen der drei ersten Preise abgeräumt.

Was steckt hinter dieser Idee? Initiatorin Renate Becker erklärt, dass die Idee einen ganz persönlichen Hintergrund hat. Ihre Vermieter, ein älteres Ehepaar, hatten ihr Haus verkauft und sind in ein Seniorenheim gezogen. Nur ein Jahr später sei die Ehefrau verstorben. "Das kann es doch nicht sein, dass ältere Menschen nach über 70 Jahren ihr Zuhause verlassen, weil sie alleine nicht mehr zurechtkommen. Das kann nicht die Lösung sein", habe sie sich gedacht. Gemeinsam mit Manfred Damm, Sandra Henneberg und Günter Muhly baute sie die Idee aus, gründete eine Projektinitiative. Das Ziel: Menschen sollen auch im hohen Alter selbstbestimmt im Ortskern wohnen können, die Allendorfer Altstadt soll so gestaltet werden, dass sie einmal ein Wohn- und Begegnungsort für alle Generationen wird. Im Fokus des Vorhabens liegt der Bereich Rheingasse, Marktstraße, Treiser Straße und Kirchstraße. Mit ihrem Anliegen ist Renate Becker von Haus zu Haus gegangen, hat in einer Anwohnerversammlung dafür geworben und stieß auf offene Ohren. Auch die Kommunalpolitik ist mit im Boot. Herausgekommen ist ein Konzept, das Prof. Maik Neumann (Technische Hochschule Mittelhessen) als Fachmann für nachhaltiges Bauen nur zu gerne unterstützt.

"Wir sind froh, dass wir es so weit schon geschafft haben", freute sich Becker bei der Preisverleihung. Beim Rundgang erläuterte sie Tarek Al-Wazir zum einen die Gegebenheiten und die Vision, die sie und ihre Mitstreiter für ihren Heimatort haben. Gebäude, die ehemals landwirtschaftlich genutzt wurden, stehen leer, in manchen Häusern wohnt nur eine Person. Manche Häuser sind bereits liebevoll restauriert, andere könnten ein wenig Zuwendung vertragen. Die "neue Altstadt" soll ein Quartier werden, das Alt und Jung, Zugezogene und Alteingesessene gleichermaßen anspricht. Mehrgenerationenwohnen, Tagespflege, Nachbarschaftshilfen, Läden, Gastronomie und Coworking-Büros, Freiflächen als Bürgergarten mit Spiel- und Sitzgelegenheiten - der Ansatz ist vielfältig. Die Aspekte Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz sollen dabei nicht zu kurz kommen. Getragen werden soll das Vorhaben von einer Bürgerbaugenossenschaft. "Wir hoffen, dass das heute erst der Anfang ist. Ein solches Projekt lebt von den Menschen", Bürgermeister Thomas Benz versicherte dem Vorhaben seine volle Unterstützung. Al-Wazir betonte, dass die Stärkung des ländlichen Raums auch eine Frage der Attraktivität als Wohnort sei. Das entlaste im Übrigen auch die Ballungsräume. Was die Jury überzeugt habe, sei der Gedanke, dass in Allendorf etwas "Neues im Alten" entstehen solle und man so den Folgen des demografischen Wandels begegnen wolle. "Ein generationenübergreifendes Projekt auf genossenschaftlicher Basis - das hat die Juroren beeindruckt und überzeugt." Natürlich gehöre auch eine "ordentliche Anbindung" dazu, fügte der Minister mit Blick auf eine mögliche Reaktivierung der Lumdatalbahn hinzu. Projekte wie die "neue Altstadt" brauchten Menschen mit Herzblut, die sich fragten, was sie für die Gemeinschaft tun können und nicht, was für sie dabei herausspringe. "Allendorf hat eine überzeugende Strategie für die altersgerechte Umgestaltung eines historischen Stadtkerns entwickelt", so Al-Wazir.

Renate Becker bedankte sich für die Auszeichnung und hob noch einmal hervor, dass man es hier nicht mit einem Einzelprojekt zu tun habe, sondern mit einem Vorhaben, bei dem alle mitzögen. Und vielleicht werde Allendorf ja ein Aushängeschild für klimaneutrales Wohnen in einer Altstadt. Sie hoffe, so Becker, dass das Land Hessen die "neue Altstadt" auch künftig eventuell mit Fördermitteln unterstützen werde. "Und vielleicht findet diese 'grüne Vorlage' ja Nachahmer."