Prozess gegen Parkour-Trainer: Freispruch gefordert

Der Leiter einer Parkour-AG aus dem Landkreis sitzt inzwischen wegen einer weiteren Sexualstraftat in Haft. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Wahrheit zu finden, ist für Richter und Schöffen oftmals eine große Herausforderung. Insbesondere dann, wenn es Aussage gegen Aussage steht und somit objektive Beweise sowie Zeugen fehlen. Diese Konstellation kommt auch in dem Prozess gegen einen Parkour-Trainer und ehemaligen Vertretungslehrer einer Schule im Landkreis zum Tragen. Der 37 Jahre alte Busecker ist vor dem Landgericht Gießen wegen des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen und Vergewaltigung angeklagt. Im Spätsommer 2015 soll sich der Mann vier Mal an einem damals 15-Jährigen aus seiner Sportgruppe vergangen haben, nachdem er den Jugendlichen zu Pizza und hartem Alkohol in seine Scheune eingeladen und zu sexualisierten Trinkspielen animiert hatte. Während der heute 21-Jährige den Angeklagten schwer belastet, bestreitet dieser die Vergewaltigungen vehement.

Weit auseinander liegen auch die Ausführungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung in den Schlussvorträgen. Während Strafverfolgerin Jessica Schröder die Aussagen des jungen Mannes, der als Nebenkläger auftritt, für "glaubhaft und konstant" hält, bleiben die in den Vernehmungen gemachten Angaben für Rechtsanwalt Philipp Kleiner "zu rudimentär" und "nicht nachvollziehbar". Schröder fordert - unter Einbeziehung eines früheren Urteils - eine sechsjährige Freiheitsstrafe sowie ein fünf Jahre andauerndes Berufsverbot für den Parkour-Leiter, der bereits wegen einer weiteren Sexualstraftat für drei Jahre in Haft sitzt. Kleiner will hingegen einen Freispruch erreichen.

Auf Plausibilität geprüft

Staatsanwältin und Verteidiger betonen in ihren Plädoyers, dass die Aussage-gegen-Aussage-Konstellation hohe Anforderungen an die Beweisaufnahme stelle. Beide nehmen sich für ihre Argumentation viel Zeit. In jeweils knapp einer Stunde werden die Aussagen des jungen Mannes aus vier Vernehmungen - drei bei der Polizei und eine in der Hauptverhandlung - gegenübergestellt, verglichen, eingeordnet und auf Plausibilität geprüft. Welche Schilderungen sind gleichbleibend, welche abweichend vorgetragen worden? Sind beschriebene Handlungen und Empfindungen einleuchtend oder eben nicht?

Verknüpfte Artikel

Für Jessica Schröder gibt es "keine Zweifel, dass sich die Taten so zugetragen haben", wie von dem 21-Jährigen berichtet. Lediglich bei der ersten polizeilichen Befragung habe er die Vorfälle noch geleugnet, dies aber später damit begründet, dass ihm die Übergriffe und damit seine ersten sexuellen Kontakte "unglaublich unangenehm" gewesen seien. Später habe der Nebenkläger das Tatgeschehen "stringent und nachvollziehbar erzählt", verbunden mit "Detailreichtum und sensorischen Wahrnehmungen", beides Anzeichen für "einen großen Glaubhaftigkeitsfaktor". So konnte sich der junge Mann etwa an die - auch am Folgetag noch andauernden - Schmerzen und Durchfall erinnern.

Dazu kann Schröder "keinen Belastungseifer" erkennen. Der Junge habe nämlich gar kein großes, eigenes Verfahren gewollt, sondern sich - nach langem Schweigen - erst aus Solidarität zu dem anderen Opfer zu einer Aussage durchgerungen. Für die Staatsanwältin stellt sich der Sachverhalt nach der Beweisaufnahme demnach wie angeklagt dar: Der Parkour-Trainer lud die Jugendlichen an mehreren Wochenenden in seine Scheune in Buseck ein, gab Pizza und reichlich Hochprozentiges aus. Die Treffen gipfelten in "regelrechtes Komasaufen", der Angeklagte initiierte dann obszöne und sexuell ausgestaltete Trinkspiele. In vier Nächten habe er sich dann - während die Anderen schliefen - mit seinem gesamten Körpergewicht auf den Rücken des 15-Jährigen gelegt und ihn vergewaltigt. Der vierte Übergriff wurde von einem Freund des Jungen beobachtet. Der Nebenkläger selbst erinnert sich bis heute nicht an diese Tat.

"Leichtes Opfer" gesucht

Die Ausführungen des Angeklagten, die Trinkspiele zwar abgehalten, darüber hinaus aber "keine Grenze überschritten" zu haben, hält Schröder für eine Schutzbehauptung. Vielmehr habe er das Vertrauen der Jugendlichen aus schwierigem Elternhaus unter dem Vorwand, einen "Familienersatz" bieten zu wollen, ausgenutzt. Den schüchternen 15-Jährigen habe er sich gezielt als "leichtes Opfer" ausgesucht und "zum Lustobjekt degradiert". Laut Schröder geht von dem Angeklagten nach wie vor eine Gefahr aus, da er sich mit seinen Taten bislang nicht auseinandergesetzt habe. Aufgrund der hohen Alkoholkonzentration im Blut - eine Gutachterin ging von einem Wert von bis zu 3,5 Promille aus - hält die Staatsanwältin eine verminderte Schuldfähigkeit für wahrscheinlich.

Philipp Kleiner listet einige Unstimmigkeiten auf. So habe der 21-Jährige nicht nur unterschiedliche Angaben zur Häufigkeit der Übergriffe, sondern auch zum Zeitrahmen getätigt. Hinzu kommen dem Verteidiger zufolge Widersprüche im angeblichen Tatablauf. Besonders, dass der junge Mann keinerlei "Begleitempfindungen" - wie Wut, Ekel oder Hilflosigkeit - beschreibt, ist für den Rechtsanwalt auffällig. Dass der Jugendliche nach den Vorfällen noch eineinhalb Jahre weiterhin zum Parkour-Training und mindestens einem Trinkspiel ging, nach den Nächten in der Scheune eine "normale Atmosphäre" vorherrschte und noch gemeinsam gefrühstückt worden sei - all das, ohne die Vorkommnisse zu erwähnen - sei "weltfremd". Die Aussage des Nebenklägers vor Gericht hat Kleiner außerdem als "emotionslos" wahrgenommen. Das Kerngeschehen sei "absolut rudimentär" gehalten und zeichne sich durch eine "auffällige Detailarmut" aus. Ein Tatnachweis ist für den Verteidiger damit nicht mit der Sicherheit gegeben, die für eine Verurteilung erforderlich ist. Sein Mandant sei daher - im Zweifel für den Angeklagten - freizusprechen.

Das Urteil soll am 1. Oktober verkündet werden.