Prozess um tödliche Messerattacke auf offener Straße in Daubringen

KREIS GIESSEN - Das Klappmesser muss ungemein scharf gewesen sein. Die Stiche sind offenkundig mit außerordentlicher Gewalt gesetzt worden. Und die blutige Attacke scheint sich blitzschnell abgespielt zu haben. Gleich fünf Mal soll der Staufenberger dabei auf sein Gegenüber eingestochen haben. "Drei Verletzungen fügte er ihm im Gesicht zu, wodurch die Nasenspitze nahezu vollständig abgetrennt wurde", heißt es in der Anklageschrift. Außerdem erlitt der 70-Jährige einen 30 Zentimeter langen und bis zu sechs Zentimeter tiefen Schnitt am Hals. Dadurch wurden der Kopfwendermuskel und die Drosselvene durchtrennt. Anschließend rammte der Angreifer seinem Opfer nach Überzeugung von Staatsanwalt Thomas Hauburger das Messer mit voller Wucht in den Unterbauch. Denn die nur 9,6 Zentimeter lange Klinge drang immerhin elf Zentimeter tief in den Körper des alten Mannes ein. Ein Freund wollte ihm an jenem Dienstagabend im vergangenen Februar noch helfen und schlug ebenfalls auf den Angeklagten ein. Als Reaktion erlitt auch er wohl eine klaffende Wunde am Kopf. Unterdessen wankte der 70-Jährige noch einige Schritte vorwärts, kollabierte und verstarb noch am Tatort in der Straße "Im Steingarten" in Daubringen.

"Drohungen am Tattag"

Wegen des Vorwurfs, "einen Menschen getötet zu haben, ohne Mörder zu sein", sowie der gefährlichen Körperverletzung muss sich der kurz nach den Straftaten festgenommene Mann, der heute seinen 57. Geburtstag begeht, vor dem Gießener Landgericht verantworten. Zu Prozessauftakt wird vor der Schwurgerichtskammer zunächst lediglich die Anklage verlesen. Demnach war ein Streit zwischen dem Staufenberger und seiner einstigen Lebensgefährtin der Ausgangspunkt für das brutale Verbrechen.

Gegen 19 Uhr fuhr die Schwester des Angeklagten mit ihrem Bruder und seiner kleinen Tochter nach Daubringen, um das Mädchen zu seiner Mutter zurückzubringen. Während sie den Wagen gegenüber der Hofeinfahrt parkte, warteten die Frau und ihr 14-jähriger Sohn gemeinsam mit ihrem neuen Lebensgefährten sowie dem späteren Opfer bereits auf der Straße. Die beiden Letzteren waren bei der Kindsübergabe anwesend, "weil es in der Vergangenheit und auch insbesondere im Verlauf des Tattages mehrfach zu Drohungen von Seiten des Angeklagten gegenüber seiner Ex-Partnerin gekommen war", erläutert der Strafverfolger. Unmittelbar nachdem der Angeklagte und seine sechsjährige Tochter ausgestiegen waren, sei die Mutter auf ihn zugerannt und habe ihn mehrfach gegen die Brust geschubst. Als sich der 57-Jährige nun seinerseits auf seine einstige Freundin zubewegte, sei der alte Mann hinzugeeilt, habe sich zwischen die Streitenden postiert und gerufen: "Du schlägst keine Frau mehr." Danach habe sich ein kurzes Gerangel entwickelt, bei dem der 70-Jährige "den Angeklagten mindestens einmal mit der Faust ins Gesicht schlug", so Hauburger. Etwa zeitgleich müsse der Jüngere sein Klappmesser gezückt und zugestochen haben. Danach war er gemeinsam mit seiner Schwester geflüchtet, konnte allerdings im Zuge der sogleich eingeleiteten Fahndung dingfest gemacht werden. Seither sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Untersuchungshaft.

Seine Verteidigerin Dagmar Nautscher hat bereits angekündigt, dass sich ihr Mandant am zweiten Verhandlungstag zum Tathergang äußern werde. Gleichzeitig kritisierte sie die "schlimmen Bedingungen" in der JVA, die eine konzentrierte Besprechung mit dem Angeklagten kaum erlaube. Denn beiden säßen in getrennten Räumen, die Kommunikation laufe über eine Sprechanlage, die an der Wand angebracht sei. Diese verhindere, sich beim Hineinsprechen gleichzeitig und "vernünftig zu unterhalten". Ferner sei es nicht möglich, Schriftstücke auszutauschen. Sie gehe aber davon aus, dass die Aussage des 57-Jährigen trotzdem bis zum Fortsetzungstermin am 4. November vorbereitet werden könne.

Die tödliche Gewalttat am 23. Februar hatte in Staufenberg große Anteilnahme ausgelöst. Vor allem, weil sich das Opfer jahrzehntelang in verschiedenen Vereinen sowie der Kommunalpolitik engagiert hatte. Obendrein war der 70-Jährige lange Zeit Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und wollte bei der Kommunalwahl im März offenbar erneut kandidieren.