„Prüfungskoje“ gestaltet, geplant und umgesetzt

Die neuen Raumausstatter-Gesellen (v.l.): Mohamad Eyad Alshawa, Sebastian Hain, Patrick Wieschmann, Habibullah Azizi und Leonie Bedenbender. (Foto: Knübel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Fünf neue Raumausstatter-Gesellen sind an der Willy-Brandt-Schule – der Kreisberufsschule – erfolgreich in den Handwerksalltag gestartet. Trotz aller Hindernisse und Verunsicherungen in diesem Corona-Jahr haben sich die jungen Menschen nicht von ihrem Ziel abbringen lassen.

In der Raumausstatter-Abschlussprüfung, bestehend aus vier Arbeitsbereichen (Bodenarbeiten, Wandarbeiten, Dekorations- und Polsterarbeiten) hatte jeder Auszubildende einen Schwerpunkt in einem der vier Bereiche gewählt. Um seine planerischen und handwerklichen Fähigkeiten zu zeigen, wurde eine „Prüfungskoje“ passend zu einem selbst gewählten Thema gestaltet, geplant und praktisch in vier vollen Arbeitstagen (32 Stunden) umgesetzt. Bei einem Fachgespräch wurde das Wissen über die Verarbeitung der Materialien und den Umgang für den Kunden präsentiert.

Patrick Wieschmann (Schwerpunkt Boden, Ausbildungsbetrieb in Heuchelheim) nimmt am Landesleistungswettbewerb teil. Mohamad Eyad Alshawa (Schwerpunkt Dekoration, Ausbildungsbetrieb Stein in Buseck) hat mit viel Fleiß sein Ziel so ehrgeizig verfolgt, dass er einen direkten Zugang zur Technischen Hochschule Mittelhessen erworben hat und dort sein in Syrien begonnenes Architekturstudium fortsetzen kann. Habibullah Azizi (Schwerpunkt Boden, Ausbildungsbetrieb Caspary aus Alsfeld) erwarb auf diesem Weg auch seinen Hauptschulabschluss. Sebastian Hain (Schwerpunkt Wand, Ausbildungsbetrieb Schönau in Haiger) und Leonie Bedenbender (Schwerpunkt Dekoration, Ausbildungsbetrieb Krenzer in Haiger) legten eine souveräne Prüfung ab.

Diese jungen Gesellen werden auf dem Arbeitsmarkt gesucht, um den Fachkräftemangel zu decken. Für die betreuenden Lehrkräfte war es gerade in diesem Jahr schön zu sehen, dass sich die Fünf nicht haben unterkriegen lassen. Sie sind als Gruppe zusammengewachsen und haben soziale Stärken im gegenseitigen Umgang in Corona-Zeiten gezeigt.