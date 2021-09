Pucher ist neuer Vorsitzender der FDP Mittelhessen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Bundestagskandidat und FDP-Kreisvorsitzende Dennis Pucher ist neuer Bezirksvorsitzender der Freien Demokraten in Mittelhessen. Der Bezirksparteitag wählte ihn laut einer Pressemitteilung mit über 94 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Matthias Büger. Der Landtagsabgeordnete Büger (Kreisverband Lahn-Dill) wurde gemeinsam mit Mario Döweling (Kreisverband Vogelsberg) zu Puchers Stellvertretern gewählt. Neuer Bezirksschatzmeister ist der Vorsitzende der Jungen Liberalen Hessen, Niklas Hannott, aus dem Kreisverband Marburg-Biedenkopf.

Pucher ging in seiner Vorstellungsrede insbesondere auf die Bundestagswahl ein. Er forderte einen schnelleren Fortschritt bei der Digitalisierung, besonders seine Erfahrungen in den Podiumsdiskussionen an Schulen hätten dies in den vergangenen Wochen erneut gezeigt. Die Digitalisierung an den Schulen sei zwar gewünscht, es mangele aber immer noch an der entsprechenden Verfügbarkeit von Infrastruktur und Ausstattung. Im Vergleich zu den anderen Industrienationen sei Deutschland beim Digitalisierungsfortschritt weit abgeschlagen. „Das wird nicht nur wirtschaftlich gefährlich, sondern auch gesellschaftlich. Wie reagieren wir auf Fake-News-Kampagnen? Wie kommen wir raus aus unserer Informationsblase? All das lassen wir zurzeit, ohne Fortschritte in der Digitalisierung und der Netzpolitik, unbeantwortet“, betonte Pucher weiter.

Sein Vorgänger im Wahlkreis Gießen-Vogelsberg, FDP-Urgestein Hermann Otto Solms, analysierte den bisherigen Wahlkampf. Der 80-Jährige scheidet nach 37 Jahren aus dem Bundestag aus. Es sei kaum möglich, etwas aus den Wahlprognosen abzulesen, da sich diese zu schnell und zu stark änderten.

Beisitzer sind Anna-Lena Benner-Berns, Wolfgang Berns und Hans-Otto Kneip (alle Lahn-Dill), Jana Nathalie Burg, Christian Krauss, Dominik Erb und Christine Schneider (alle Gießen), Lisa Deissler, Stefan Fenner und Werner Böhm (alle Marburg-Biedenkopf) sowie Daniel Pöhland-Block (Vogelsberg). Europabeauftragter bleibt André Tonigold (Vogelsberg).