Querdenker, Gegenprotest, Hanau: Großer Demo-Tag in Gießen

GIESSEN - Seit Monaten protestieren Gegner der Corona-Maßnahmen im Rahmen sogenannter "Spaziergänge" in der Stadt. Bislang ist das Teilnehmerfeld zahlenmäßig meist überschaubar gewesen. Doch am Samstag könnte sich das bei der Demonstration "Gemeinsam stark für unsere Kinder" ändern. Die "Omas gegen Rechts" und das Bündnis "Hanaugedenken" haben Parallelveranstaltungen angekündigt. "Wir bereiten uns auf den polizeilichen Einsatz vor. Dabei stehen wir in engem Austausch mit der Stadt Gießen als Versammlungsbehörde", sagt Jörg Reinemer, Sprecher der mittelhessischen Polizei.

Aufgrund der Versammlungen komme es in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Gießener Innenstadt. Diese Einschränkungen träfen neben dem Messeplatz an der Ringallee die Gießener Innenstadt einschließlich des Anlagenrings. Betroffen seien vor allem die beiden inneren Spuren. "Die beiden äußeren Spuren des Anlagenrings werden voraussichtlich weitestgehend befahrbar bleiben. Allerdings ist auch hier mit kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen." Den Messeplatz sperre man an diesem Tag für den Verkehr voll, informiert die Stadt in einer Mitteilung. Zu den Versammlungen erwartet sie insgesamt 2 000 bis 3 000 Teilnehmer. "Bei den Veranstaltungen handelt es sich um Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, zu denen entsprechende Auflagenverfügungen erlassen worden sind. Unter anderem besteht bei der Durchführung der Versammlungen eine entsprechende Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung, die Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstands und die Einhaltung von Lärmgrenzwerten", verdeutlicht die Stadt. "Wir schützen, wie das unser Job ist, die Versammlungen. Wir werden aber auch angemessene Maßnahmen einleiten, wenn es zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten kommt", ergänzt Reinemer.

"Seit Januar sind wir auf der Straße, um den sogenannten Spaziergängern zu zeigen, dass sie nicht die Mehrheit der Bevölkerung vertreten. Ein Bündnis aus 'Omas gegen Rechts', evangelischer Kirche, DGB, verschiedenen Parteien, Ausländerbeiräten und AStA hat sich im Bündnis 'Gießen bleibt bunt' zusammengeschlossen, um den Protest zu koordinieren. Hinzugekommen sind aber auch viele couragierte Bürgerinnen und Bürger, die keiner der genannten Gruppen angehören - und es werden immer mehr", erläutern die "Omas gegen Rechts" in einer schriftlichen Mitteilung. Das Bündnis stelle nach wie vor fest, dass noch nicht bei jedem angekommen sei, wer hinter der Spaziergängerbewegung organisatorisch stecke. Nämlich "rechte Gruppierungen und Parteien, die diese Bewegung mit dem Ziel, Misstrauen gegen den Staat und Demokratiefeindlichkeit zu verbreiten, nutzen. Wir wissen, dass es nicht nur Impfskepsis ist, die diese Bewegung ausmacht. Aber gerade deshalb muss sich jeder darüber im Klaren sein, in welche Gesellschaft man sich dabei begibt, wem man hinterherläuft", ist in der Mitteilung nachzulesen.

Gerade bei der für den 19. Februar angekündigten Demonstration bestehe die Gefahr, dass viele auf das Motto "Gemeinsam stark für unsere Kinder" hereinfielen und damit gemeinsame Sache mit rechten Gruppierungen machten. "Die NPD hat den Aufruf bereits ebenso über ihre Kanäle weitergeleitet wie die AfD. Das Bündnis 'Gießen bleibt bunt' ruft zu einer Gegendemonstration am 19. Februar um 13 Uhr auf dem Berliner Platz auf. Fallen wir nicht auf die angeblichen Kinderschützer herein. Kinder schützen wir, indem wir die Erwachsenen aufrufen, sich impfen zu lassen", so die Gruppe.

Gedenken an Hanauer Opfer

Im Bündnis "Hanaugedenken", haben sich der DGB, Parteijugenden, Gewerkschaften, Kulturvereine, Initiativen für Geflüchtete, Religionsgemeinschaften, Studierendenverbände und antifaschistische Gruppen zusammengeschlossen. Zwei Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau laden sie zur Gedenkveranstaltung am Samstag um 15 Uhr auf den Berliner Platz. Die "Spaziergänge" kritisieren DGB-Vertreter als "von Rechts unterwanderte Veranstaltungen".