Rabenau, Allendorf und Hungen an der Spitze

Kreis Giessen (red/vb). Die Corona-Pandemie wird für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen erhebliche negative Folgen haben. Bei der Vorstellung der Steuerschätzung nannte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Zahl von rund 98,6 Milliarden Euro, die in diesem Jahr fehlen werden. Folglich sind die Veränderungen bei den Steuern der Städte und Gemeinden im Landkreis, die der Landesverband im Bund der Steuerzahler zusammengetragen hat, nur eine Momentaufnahme. Die Haushalte wurden überwiegend vor Corona beschlossen. Bei wegbrechenden Einnahmen sind Steuererhöhungen im laufenden Jahr nicht auszuschließen.

Bei der Grundsteuer B haben drei Kommunen ihre Hebesätze gegenüber dem Vorjahr angehoben. Die stärksten Steigerungen treffen die Bürger in Hungen (+70 Prozentpunkte) und Biebertal (+50). Die Menschen in Allendorf/Lda. (-120) und Buseck (-40) werden entlastet. Die Grundsteuer B wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben und trifft über die Nebenkosten auch Mieter. Mit einer Erhöhung von 30 auf 690 Prozentpunkten setzt sich Rabenau an die Spitze im Kreis. Am wenigsten müssen die Steuerzahler mit je 300 Prozentpunkten weiterhin in Pohlheim und Langgöns berappen. Der durchschnittliche Hebesatz der 18 Kreis-Kommunen sinkt laut Bund der Steuerzahler minimal auf 458 Prozentpunkte. Der Durchschnitt aller hessischen Städte und Gemeinden betrug 2019 460 Prozentpunkte.

Mit Rabenau (+150) und Hungen (+25) erhöhten zwei Kommunen ihren Hebesatz bei der Grundsteuer A, die land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen besteuert. Allendorf/Lda. (-120) und Buseck (-40) senkten ihre Hebesätze. Dennoch bleibt Allendorf mit nun 575 Prozentpunkten weiter an der Spitze aller Kreis-Kommunen. Den niedrigsten Hebesatz zahlen die Land- und Forstwirte mit 300 Prozentpunkten in Langgöns. Mit einer durchschnittlichen Belastung von 384 Prozentpunkten bleiben die Kommunen des Landkreises unter dem hessischen Vorjahres-Durchschnitt von 408.

Bei der Gewerbesteuer gab es die kräftigste Steigerung in Hungen (+40), damit liegt die Stadt mit einem Hebesatz von 440 Prozentpunkten nun an der Spitze im Kreis. Allendorf/Lda. senkte um 20 Prozentpunkte. Die geringste Belastung müssen die Gewerbetreibenden in Langgöns tragen (350 Prozentpunkte). Der Kreis bleibt mit durchschnittlichen 395 Prozentpunkten weiter knapp über dem hessischen Schnitt von 2019 (385).

Der hessische Steuerzahlerbund lobte, dass nun neun Kreiskommunen auf Straßenbeiträge verzichten. Pohlheim wechselt von einmaligen zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen, die es außerdem in Buseck gibt. Sieben Kommunen erheben noch einmalige Straßenbeiträge.