Rabenau grüßt Rabenau

Am 15. Juni 1990 wurde eine Delegation der Gemeinde Rabenau in Rabenau-Sachsen begrüßt.

RABENAU - 30 Jahre Deutsche Einheit stehen in Rabenau auch für 30 Jahre Freundschaft - mit Rabenau. Das mag auf den ersten Blick verwirrend klingen, erklärt sich aber ganz einfach. Nicht nur im Lumdatal gibt es ein Rabenau, sondern auch in Sachsen. Seit 1990 verbindet die Gemeinde Rabenau und die sächsische Stadt Rabenau eine Partnerschaft.

Das wurde nun zwar nicht gefeiert, doch freuten sich Rabenauer über einen Überraschungsbesuch ihrer sächsischen Freunde. Eine Abordnung von ihnen reiste nach Hessen. Doch nicht nur das, Christel und Manfred Wagner aus Bersrod sorgten trotz aller Widrigkeiten mit ihrem "Mauerfall-Trabi" für große Freude. Unüberhörbar drang das Motorengeräusch des Trabis bis in die Bürgerhausgaststätte in Climbach. Ein Blick aus dem Fenster genügte, um Maria und Bernd Runke in vergangene Zeiten zurückzuversetzen. Ihr langjähriges Gefährt stand knatternd vor dem Bürgerhaus in bunter und kunstvoller Bemalung mit Motiven zur Deutschen Einheit.

Erinnerung

Ein Publikumsliebling auf Messen, Jubiläen, Schulprojekten und natürlich auch bei Bernd Runke. Etwas zurückhaltender reagierte seine Gattin, die ehemalige Stadtverordnete Maria Runke aus Rabenau in Sachsen, die eher einen kurz nach der Wende gekauften Opel-Kadett positiv in Erinnerung hat. So konnte man doch in ganz kleinem Kreise "30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung und 30 Jahre Partnerschaft Rabenau-Rabenau" feiern. Der Trabi war 1982 vom Band gerollt, er stellt die verschiedenen Stationen der Fahrtstrecke von Rostock nach Bersrod dar. Gestaltet hat ihn Andrea Grube, die in Leipzig geboren wurde und später als Kunstlehrerin in Lauterbach arbeitete.

Doch zurück zur Partnerschaft der beiden Rabenaus: Möglich wurde sie erst durch die Wiedervereinigung. Zwei Versuche in den Jahren 1975 und 1986 waren gescheitert, seitens der DDR war diese Partnerschaft nicht erwünscht. Mit dem Mauerfall waren die Karten neu gemischt, der damalige Bürgermeister Wilfried Eckl regte in einem Schreiben an seinen sächsischen Amtskollegen eine Partnerschaft an. Anfang 1990 kamen Briefe von Privatpersonen, die darum baten, dass eine Partnerschaft zwischen den beiden Rabenaus aufgenommen werden sollten, im hessischen Rabenau an. Die Dinge nahmen ihren Lauf. Vor 30 Jahren reisten die Hessen nach Sachsen, um eine künftige Partnerschaft zwischen den namensgleichen Gemeinden zu gründen. Die Partnerschaft wurde bei einem Gegenbesuch am 14. September 1990 im Rahmen des zweiten Michaelismarktes besiegelt. Die damals amtierenden Bürgermeister Frank Schönherr und Wilfried Eckl sowie der Stadtverordnetenvorsteher Hans Derr und der Vorsitzende der Gemeindevertretung Rabenau, Walter Nachtigall, unterzeichneten die Urkunden.

In der Folgezeit besuchte man sich zu den unterschiedlichsten Anlässen immer wieder gegenseitig. "Auch zwischen Vereinen wurden Partnerschaften gegründet, die bis heute noch gepflegt werden" erinnert sich Karl Wagner (Allertshausen). Hier sei insbesondere die Feuerwehr zu benennen, die 1993 eine Partnerschaft beschloss. Unvergesslich sei auch das gemeinsame Konzert des Gesangvereines Londorf mit dem Volkschor Rabenau-Sachsen 1992. Das Motto dieser Begegnung war, wie konnte es auch anders sein, "Chorgesang verbindet". "Damals haben wir viel Gastfreundschaft und Herzlichkeit in unserer Partnergemeinde erfahren", so der damalige Vorsitzende Gerd Schönhals. Seine Ehefrau Karin Schönhals war Vorsitzende des Partnerschaftsvereines Rabenau. In guter Erinnerung ist dem Chor aus Sachsen der Auftritt in der Elisabethkirche in Marburg geblieben. Unter Leitung des damaligen Dirigenten Günter Leuschner überzeugte man mit geeigneten Kirchenliedern. Hilfreich zur Förderung der Partnerschaft sei auch die gegenseitige vertrauensvolle Zusammenarbeit der Verwaltung der beiden Kommunen gewesen. So habe man im Rahmen eines Kooperationsvertrages die Ausbildung zu einem Verwaltungsfachangestellten ermöglicht. Dieser damals noch sehr junge Sven Illgen konnte zwischenzeitlich sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern und ist Leiter des Haupt- und Standesamtes der Stadt Rabenau.

Das zehn-, 20- und 25-jährige Bestehen der Partnerschaft wurde immer gebührend gefeiert. So waren die Hessen bei Jubiläen wie 100 Jahre Rathaus Rabenau, 775 Jahre Stadt Rabenau, Einweihung einer Postmeilensäule oder auch am ersten deutschen Stuhlbauertag in der Stuhlbauerstadt immer präsent. Herzlich hätten sich Bürgermeister Gerd Hilbert und sein Nachfolger Thomas Paul um die Gäste aus Hessen gekümmert. Corona hat es leider nicht zugelassen, die 30-jährige Partnerschaft gebührend zu feiern. Auch die schon geplante 800 Jahr-Feier des Ortsteiles Allertshausen musste ausfallen. Das sehr zum Bedauern von Bürgermeister Florian Langecker und seinem Vorgänger und Partnerschaftsvereinsvorsitzenden Kurt Hillgärtner. Gerne hätte auch der Allertshäuser Ortsvorsteher Egon Kellermann, in Rabenau-Sachsen kein Unbekannter, Gäste aus der Stuhlbauerstadt Rabenau begrüßt.