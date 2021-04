Rabenau: Turbulenzen in Gemeindevertretersitzung

Kommunalpolitisch segelt die Rabenau derzeit offenbar in turbulenten Gewässern. Archivfoto: Wisker

RABENAU - Wenn sich Parteien uneins sind, egal ob auf Bundes- oder Kommunalebene, dann ist das zum einen nicht ungewöhnlich, zum anderen ist es auch ein wesentliches Element unserer Demokratie. Auch die Rabenau ist für ihre teils sogar heftige Debatten-Kultur unter den alteingesessenen Parteien bekannt. CDU, Freie Wähler (FW), SPD und Grünen nehmen hier selten ein Blatt vor den Mund. Nicht zuletzt die hohe Verschuldung der Gemeinde führte jedoch zu hoher Unzufriedenheit in der Bevölkerung gegenüber den etablierten Parteien. Kein Wunder also, dass eine neue Gruppierung - quasi aus dem Nichts - 43,38 Prozent bei der letzten Gemeindewahl am 14. März holte.

Impulse

Von den Newcomern, der Liste Bürger für Rabenau (BfRab), erhoffen sich die Wähler nun offensichtlich neue Impulse, um die vielen Probleme der Gemeinde in den Griff zu bekommen. Zehn der 23 Sitze gingen also an die Neuen. Die CDU (vier Sitze, vorher sechs), SPD (vier Sitze, vorher sieben), Freien Wähler (drei Sitze, vorher acht) und Grünen (unverändert zwei Sitze) bekamen ein deutliches Signal von den Bürgern. Einen weiteren Denkzettel erhielt die Lokalpolitik aber auch in Form einer geringen Wahlbeteiligung von gerade einmal 58,77 Prozent.

Gespannte Gesichter dann zur ersten Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung: Hier erschienen zahlreiche Bürger unter Einhaltung strenger Hygiene-Maßnahmen. Den Vorsitz der konstituierenden Gemeindevertretersitzung übernahm, als ältestes Mitglied des Parlaments, Ottmar Lich (FW).

Ungewöhnlich wurde es jedoch zunächst kurz vor dieser ersten Sitzung: Unerwartet zeigten die alten Parteien (SPD, CDU, FW und Grüne) ungewohnte Einigkeit und legten am Mittag, also kurz vor der Gemeindevertretersitzung am Freitag um 19.30 Uhr, eine gemeinsame Liste für die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten und Funktionen in den diversen Ausschüssen und Verbänden vor. Teils mit ihrer Stimmenmehrheit von 56 Prozent, teils aber auch mit Unterstützung der BfRab, wurden die Vorschläge des Ad-hoc-Bündnisses vom Plenum angenommen. Der Zusammenschluss der vier Parteien sei zustande gekommen, weil die BfRab geäußert haben soll, sie möchte nicht mit den anderen Parteien zusammen arbeiten. "Es schien mir so zu sein, dass die BfRab entweder alle oder gar keine Positionen innehaben wollte", lautete der Eindruck von Roland Baetzel (SPD) im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Wahl des Vorsitzenden der Gemeindevertretung, die ebenfalls ein Tagesordnungspunkt in der konstituierenden Sitzung war, wurde besonders kurios. Als stärkste Fraktion schlug die BfRab bereits am 6. April schriftlich ihren Kandidaten Markus Titz als Vorsitzenden der Gemeindevertretung vor. Erst am vergangenen Donnerstag, also einen Tag vor der Gemeindevertretersitzung, habe er sogar noch eine Generalprobe für diesen Posten erhalten. Die Sache schien klar - Titz sollte es werden. Schließlich wurde zuletzt auch Ida Becker (FW), ihrer Zeit als Mitglied der ehemals stärksten Fraktion des Gemeindeparlaments, zur Vorsitzenden ernannt. Es schien parteiübergreifender Konsens zu sein, dass traditionell die stärkste Fraktion den Vorsitzenden stellt.

Am vergangenen Freitag, im Verlaufe der Sitzung, zog die BfRab dann überraschend ihren Kandidaten zurück. "Unser Rückzug geschah aus reiner Vernunft, da es uns wichtiger war, die Rabenau inhaltlich voranzubringen, als um Pöstchen zu kämpfen", erläuterte Christoph Nachtigall, der Vorsitzende der BfRab, diese Entscheidung. Es dürfe nicht um "persönliches parteipolitisches Geplänkel" gehen und man unterstütze daher die demokratische Mehrheit und einen vorgeschlagenen Kandidaten der anderen Parteien, so Nachtigall weiter. Darüber hinaus, fühle sich seine Partei aber auch ausgeschlossen und missverstanden. Das BfRab-Motto "Gemeinsam für Rabenau" beziehe jeden, auch die anderen Parteien mit ein. Es sei schade, dass die BfRab bei Gesprächen zu diesem Parteien-Bündnis ausgeschlossen wurde. Egon Kellermann (CDU) behauptete Gegensätzliches. Vielmehr soll die BfRab im Vorfeld der Sitzung gesagt haben, sie habe es "nicht nötig, mit den anderen Parteien zusammen zu arbeiten". Kellermann war zwar nicht dabei, als das gesagt worden sein soll, er habe es jedoch "schwarz auf weiß". Er findet, mit dem Rückzug ihres Kandidaten habe die BfRab "den Vogel abgeschossen". Auch Uwe Hoeres (SPD) wunderte sich über die Reaktion der BfRab, da dieses temporäre Bündnis seiner und der anderen Parteien legitim sei. "Ich kann ihnen garantieren, dass von unserer Seite kein Vorschlag für einen Vorsitzenden kommt", es sei schließlich Sache der stärksten Fraktion einen Vorsitzenden aufzustellen. Karl-Heinz Till (Grüne) rechtfertigte das Bündnis damit, dass es nur zum Zweck einer gemeinsamen Kandidaten-Liste entstand, es seien jedoch keine weiteren Absprachen getroffen worden. "Das betraf vor allem nicht den Vorsitz der Gemeindevertretung, daher kann ich mir den Rückzug des Kandidaten der BfRab nicht erklären", merkte Till an.

Verärgert

Markus Titz (BfRab), der eigentlich von seiner Partei ernannt werden sollte, reagierte verärgert: "Ich erhielt bei der Generalprobe die Information, es werde keinen anderen Kandidaten für den Vorsitz geben. Drei Stunden vor dieser Sitzung erfuhren wir erst von dieser Liste. Das ist keine faire Zusammenarbeit, da mache ich nicht mit." Titz erhielt dafür Applaus von den Bürgern im Saal. Bürgermeister Florian Langecker (CDU) korrigierte: Er habe gegenüber Markus Titz zwar geäußert, die BfRab werde sehr wahrscheinlich den Vorsitz im Parlament erhalten, jedoch werde es auch noch Gespräche zwischen den anderen Parteien geben.

Nach einer Sitzungsunterbrechung wurde schließlich, nachdem der einzige Vorschlag von Andreas Hübl (CDU) kam, Ottmar Lich (FW) als Vorsitzender der Gemeindevertretung gewählt. Dies geschah mit einem einstimmigen Votum. Zwar überraschte ihn die Ernennung für diese Position und er möchte sich noch mit dem Ältestenrat der Gemeinde besprechen, jedoch wolle er dieses Amt neutral und gewissenhaft ausführen.