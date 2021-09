Rad- und Gehweg zwischen Alten-Buseck und Wieseck wird gebaut

Spatenstich für den Rad-/Gehweg an der L 3128 von Alten-Buseck nach Wieseck mit unter anderem Staatssekretär Jens Deutschendorf (6.v.l.). Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - "Ich freue mich, das wir bald den Radweg haben, den wir uns seit 30 Jahren wünschen", brachte es Busecks Bürgermeister Dirk Haas (SPD) auf den Punkt und schritt gemeinsam mit Verkehrsstaatssekretär Jens Deutschendorf sowie weiteren politischen Amtsträgern und dem Abteilungsleiter Mobilität und Radverkehr bei Hessen Mobil, Thorsten Bertram, zum Spatenstich. Innerhalb von 14 Monaten soll ein Rad- und Gehweg an der Landesstraße 3128 von der Straßenmeisterei Alten-Buseck bis zum Lückenschluss beim Restaurant "Irodion" in Wieseck gebaut werden.

Der neue Radweg erhält eine 2,50 Meter breite Fahrbahn mit 50 Zentimeter breiten Banketten auf beiden Seiten. Im Bereich des Gewerbegebiets "Flößer Weg" wird zudem die Landesstraße grundhaft saniert, zwei Busbuchten verlegt und barrierefrei umgebaut. Die Kosten für den rund zwei Kilometer langen Rad-/Gehweg in Höhe von drei Millionen Euro trägt das Land. In dieser Summe sind auch die beiden bereits im vergangenen Jahr fertiggestellten Zauneidechsenhabitate als Ausgleich für den mit dem Bau verbundenen Eingriff in die Natur enthalten.

"Wir trennen Rad- und Fußverkehr vom Autoverkehr. Das steigert Sicherheit und Komfort für alle, die unterwegs sind", erklärte Deutschendorf. Er wies darauf hin, dass die reinen Baukosten 2,5 Millionen Euro betragen. Rund 370 000 Euro sind für Leitungskosten vorgesehen und die Differenz wurde für Grundstückskäufe ausgegeben.

"Alles in allem eine Verbesserung für die Nahmobilität in diesem Bereich. Schließlich wird die Landesstraße täglich von 10 000 Fahrzeugen genutzt. Die Verkehrswende, für die der Radverkehr elementarer Bestandteil ist, ist bei Hessen Mobil angekommen", betonte Bertram. Der Planungsmodus für Radwege sei "angesprungen". Im Bereich Radwegebau seien die Gelder erhöht und personelle Voraussetzungen geschaffen sowie eine Steuerungsgruppe samt Task Force mit 18 Mitarbeitern eingerichtet worden. Im vergangenen Jahr habe Hessen Mobil 23 Millionen Euro in Radwege an Bundes- und Landesstraßen investiert. "Wir sehen in diesem Bereich eine nie da gewesene Dynamik im Radwegebau", erklärte Bertram, der unter den Teilnehmern auch die Landtagsabgeordneten Katrin Schleenbecker (Grüne) und Frank-Tilo Becher (SPD), die Bürgermeister Dirk Haas (Buseck) und Peter Neidel (Gießen, CDU), Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Landrätin Anita Schneider (beide SPD) begrüßte.

"Wir gratulieren uns selbst, dass diese wichtige Radverkehrsverbindung nun umgesetzt wird. Der Landkreis hat ein Radverkehrskonzept erstellt und wir wissen nun sehr wohl, wo wir dringliche Stellen haben, die bearbeitet werden müssen", betonte Schneider. Sie lenkte das Augenmerk auf die innerörtliche Erschließung von Radwegen, denn ohne diese werde eine Verkehrswende nicht funktionieren.

Auf Pläne, die seit den 90-er Jahren schon in Schubladen lagen, Umplanungen und die erste Fahrradstraße im Kreisgebiet in Großen-Buseck verwies Haas, der meinte "Jetzt können wir endlich starten. Darüber bin ich froh." Im November 2022 soll alles fertig sein. Dann hat der Fahrradverkehr bei der Passage des Gewerbegebiets "Flößer Weg" Vorrang.