Ralf Volgmann tritt bei Wettenberger Bürgermeisterwahl 2021 an

Amtsinhaber Thomas Brunner will nicht noch einmal für den Chefposten im Wettenberger Rathaus kandidieren. Ralf Volgmann (l.) tritt als SPD-Kandidat bei der Wahl im kommenden Jahr an. Foto: Meina

Wettenberg (jem). Damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Nicht Amtsinhaber Thomas Brunner wird bei der Wettenberger Bürgermeisterwahl 2021 für die SPD antreten, sondern Parteivorsitzender Ralf Volgmann. Das teilten die beiden bei einem Pressegespräch am Freitagvormittag mit. "Es war eine sehr schwere Entscheidung. Nicht nur, weil das Amt ein Traumjob ist, sondern auch, weil ich so viel Zuspruch bekommen habe, dass ich noch einmal antreten soll", sagt Brunner, der in seiner zweiten Amtszeit als Rathauschef ist.

Bereits Ende vergangenen Jahres habe er ein anderes Angebot bekommen und sich seither damit beschäftigt. "Mit 56 bin ich in einem Alter, da muss ich mich entscheiden: Weitermachen oder mich beruflich noch einmal einer neuen, großen Herausforderung stellen." Noch sei zwar nichts entschieden - verraten, wohin es gehen soll, wollte Brunner auch noch nicht -, aber das Risiko reizt ihn sehr. Zudem sei jetzt eine gute Zeit zu gehen, denn Wettenberg befinde sich in einer guten Situation. "Die Weichen sind gestellt: Die Gemeinde ist auf den Feldern Soziales, Umwelt und Finanzen gut aufgestellt. Jetzt liegt es an meinem Nachfolger, das weiter zu führen." Volgmann hat laut Brunner das Herz am rechten Fleck und nicht nur bei seiner erfolgreichen Arbeit in der Gießener Nordstadt gezeigt, was er kann.

Jugend miteinbeziehen

Und das will Volgmann nun auch zeigen: 1963 in Berlin geboren, wuchs er im ostwestfälischen Minden-Lübbecke auf, wo er auch seinen Hauptschulabschluss und seine Ausbildung zum Bäcker absolvierte. Weil er in dem Beruf aber nie arbeiten wollte, war er acht Jahre bei der Bundeswehr als Zeitsoldat angestellt. "Ich wollte mich finanziell gut aufstellen und mich weiterbilden, also machte ich dort meinen Realschulabschluss mit der Fachrichtung Wirtschaft." Doch es sollte nicht in die wirtschaftliche, sondern in die soziale Richtung gehen. So absolvierte Volgmann in Kassel an der Sozialfachschule eine fünfjährige Ausbildung mit den Schwerpunkten Erziehung und Religion. Zwei längere Praktika in der evangelischen Paulus- und in der Stephanusgemeinde führten ihn nach Gießen, wo er sich in die Region verliebte.

Der Liebe wegen zog er 2002 schließlich nach Gleiberg - in das Elternhaus seiner Frau. "Ich bin von allen gut aufgenommen worden und fühle mich Zuhause." Volgmann arbeitet seitdem in Gießen. Zunächst als Gemeindepädagoge in der Paulusgemeinde, dann im Jugendzentrum in der Nordstadt und anschließend übernahm er die Leitung der CVJM Gießen. 2010 machte sich Volgmann für rund ein Jahr selbstständig, als er das Café Rühl übernahm, aus wirtschaftlichen Gründen 2011 aber wieder abgab. Danach arbeitete er in dem Verein zur Förderung der Schulen der Stadt Gießen, für dessen Nachfolgeunternehmen Giessen@Schule gGmbH er seit 2018 als Geschäftsführer tätig ist. Hier ist Volgmann nicht nur verantwortlich für rund 275 Mitarbeiter, sondern auch für die Organisation rund um die Ganztagsbetreuung an Schulen.

"Teamwork ist für mich ganz wichtig. Auch als Bürgermeister muss man sich auf seine Partei völlig verlassen können, aber auch mit den anderen Fraktionen ein gutes Miteinander pflegen", so Volgmann, der seit 2010 in der SPD und seit 2011 in der Wettenberger Gemeindevertretung ist. Zuvor war er zehn Jahre lang im Fachausschuss der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gießen, Vorsitzender im Stadtjugendring und ist immer noch Vorstandsmitglied des Nordstadtvereins. Dass er also vor allem Kinder und Jugendliche mehr in politische Prozesse einbeziehen will, ist wenig überraschend. Dabei gehe es ihm nicht nur um projektbezogene Themen wie einen Skaterpark, sondern Politik im Allgemeinen, wie etwa die Zukunft des Waldes. Begegnungsplätze für jedes Alter seien deshalb wichtig. Ein guter Schritt sei mit den Generationsplätzen in Launsbach und Wißmar geschafft, sagt Volgmann, der auch Vorsitzender des Sozialausschusses ist.

"Keine Schlafgemeinde"

Generell möchte der SPD-Kandidat die Bürgerbeteiligung noch stärker in den Mittelpunkt stellen, Menschen mit in die Prozesse einbinden. "Sie sollen nicht das Gefühl haben, die politischen Gremien bestimmen etwas, und dann wird das so gemacht", betont auch Professor Ulrich Ellinghaus, der SPD-Fraktionsvorsitzende. Denkverbote soll es deshalb keine geben.

"Wettenberg ist keine Schlafgemeinde", betont auch Volgmann. Die Bürger und Vereine gestalten das Leben mit, wohnen und arbeiten auch hier, weiß er auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzende des Bürgerprojekts Gleiberg. Und das soll sich unter ihm als Rathauschef noch weiter ausbauen.

"Wir wollen eine Politik für die Breite der Bevölkerung. Am besten jeder der will, aber zumindest die, die in Wettenberg arbeiten, sollen auch hier wohnen können." Der Bau von bezahlbaren Wohnungen sei deshalb längst eine kommunale Aufgabe, da der Markt das schlicht nicht mehr schaffe.

Eine weitere Herausforderung: das ortsteilbezogene Denken. "Als Mitglied des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde Krofdorf-Gleiberg, das sich derzeit mit der Fusion der drei Kirchengemeinden beschäftigt, weiß ich, dass das immer noch ein Thema ist. Das muss aber aufhören, niemand darf sich benachteiligt fühlen." Auch in der Gemeindevertretung nicht. So sei es zwar vorderstes Ziel der SPD, bei den Kommunalwahlen wieder als stärkste Fraktion hervorzugehen. Einigkeit mit allen Fraktionen, so wie es in Wettenberg fast schon Tradition ist, sei weiterhin wichtig.

Gespräche mit den Grünen über eine mögliche Unterstützung Volgmanns sollen nach der SPD-Mitgliederversammlung am 22. Oktober geführt werden. Für die CDU tritt bekanntlich Andreas Heuser an. Brunners Nachfolger wird das Amt im Februar 2022 übernehmen.