Raser gefasst: Mit über 100 Sachen durch Gießener Innenstadt

GIESSEN - Mit über Stundenkilometer durch die Gießener Innenstadt, unter den Motorhauben der Mercedes AMG einmal 585 PS und einmal 367 PS: Am Sonntagabend, 4. September, rasten in Gießen ein 19- und ein 20-Jähriger durch die Bismarckstraße sowie den Schiffenberger Weg. Sie wurden von der Polizei gestoppt, gegen die beiden Fahrer wurden Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge und beide Führerscheine, so die Ermittler weiter, sichergestellt.

Einer Zivilstreife waren die beiden auffälligen Autos gegen 19.20 Uhr an einer Ampel in der Bismarckstraße aufgefallen. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten beide Autofahrer vor den Augen der beiden Zivilpolizisten auf über 100 km/h. Im anschließenden zweispurigen Bereich des Schiffenberger Wegs traten beide das Gaspedal noch einmal kräftiger durch und überholten mehrere Autofahrer. "Möglicherweise wurden dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet", so die Polizei. Noch vor der Auffahrt zur A 485 konnten die beiden durch mehrere Streifen, die inzwischen zur Unterstützung hinzugekommen waren, angehalten werden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass beide Pkw mehreren Zeugen bereits zuvor durch ihre Fahrweise in Linden (Kreis Gießen) aufgefallen waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die in Gießen und auch in Linden etwas beobachtet haben, sich an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641-70063555 zu wenden.