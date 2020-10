Rathaus Linden wegen Corona geschlossen

Jetzt teilen:

LINDEN (ee). Aufgrund eines zweiten Corona-Falls im Lindener Rathaus hat Bürgermeister Jörg König dieses bis zum 16. Oktober geschlossen. Auch Besuchern, denen bereits eine Zusage für einen Termin vorliegt, stehen in dieser Woche vor verschlossenen Türen. Alle Mitarbeiter des Rathauses müssen sich nun einem Coronatest unterziehen. Dieser wird wegen der aktuellen Lage und der schnellen Auswertung am Frankfurter Flughafen durchgeführt. Aufgrund der Coronapandemie war die Stadtverwaltung Linden zunächst komplett geschlossen und seit dem 18. Mai dann wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr geöffnet, allerdings konnten Besucher nur nach Terminvergabe im Rathaus vorsprechen. Und auch bei diesen Terminen waren Desinfektion der Hände sowie das Tragen einer Maske über Mund und Nase Pflicht. Wie der Bürgermeister auf Anfrage dieser Zeitung erläuterte, hatte es bereits einen ersten Coronafall eines Mitarbeiters gegeben, der jedoch seitens des Gesundheitsamtes des Landkreises Gießen kein Handeln erforderlich machte. Nachdem ihm gestern ein zweiter positiver Test eines Mitarbeiters vorgelegt wurde, sah sich König zum Handeln gezwungen - auch um seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern nachzukommen. Auswirkungen auf die Arbeit der Verwaltungsmitarbeiter hätten die beiden Corona-Fälle keine. "Wir finden uns ja seit Beginn der Pandemie in der glücklichen Lage, dass wir zahlreiche Laptops angeschafft und den Mitarbeitern so Homeoffice ermöglicht haben. Mitarbeiter, die dennoch auf Arbeitsunterlagen aus dem Rathaus angewiesen sind, können diese nun auch mit nach Hause nehmen, um dort ihrer Beschäftigung nachzugehen. Die Schließung, wie auch die nun veranlassten Tests der Mitarbeiter sind eine reine Vorsichtsmaßnahme", so König. Er hofft nun auf negative Testergebnisse um in der kommenden Woche dann wieder in den bisherigen (Corona-)Regelbetrieb zurückkehren zu können.