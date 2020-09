Raupe des Totenkopfschwärmers in Rüddingshausen entdeckt

Jetzt teilen:

Rabenau/ Buseck. Da staunte Tanja Thiele nicht schlecht: Als die Buseckerin am vergangenen Wochenende auf dem Acker ihres Großvaters in Rüddingshausen bei der Kartoffelernte mit anpackte, fiel ihr plötzlich ein grün-gelbliches Etwas ins Auge. "Wir haben erst gedacht, es sei gar nicht echt. Dann hat es sich auf einmal bewegt", erinnert sich Thiele. Das Tier mit der auffälligen Rückenzeichnung machte neugierig, so etwas hatten weder die Buseckerin noch ihr 89-jähriger Großvater oder andere Familienmitglieder jemals gesehen. Also zückte Thiele ihr Smartphone und machte sich im Internet auf die Suche. Schnell stand fest: Es handelt sich um die Raupe des Totenkopfschwärmers. Das Tier ist vor allem in den Tropen Afrikas beheimatet, temporäre Populationen gibt es im Mittelmeergebiet. Ab und an wird "Acherontia Atropos" im Sommer aber auch mal in Deutschland gesichtet.

"Der Totenkopfschwärmer ist eine afrotropische Nachtfalterart, die wandert und sehr flugstark ist", weiß Diplom-Biologe Ernst Brockmann. Wie viele Falter aus dem Mittelmeerraum oder direkt aus Afrika nach Deutschland "einwandern", hänge jedoch nicht vom Klima hier ab, sondern davon, was weiter südlich passiert. Von Afrika aus fassen die Falter Fuß am südlichen Mittelmeer, wo sie "sich mehr oder weniger erfolgreich vermehren und von dort aus in der nächsten Generation weiter nach Norden vorstoßen". Je weiter nördlich, desto seltener ist ein Fund in freier Wildbahn. Ich habe in dem halben Jahrhundert, in dem ich mich intensiv mit Schmetterlingen beschäftige, die Art noch nie in der Natur gefunden", erzählt Brockmann.

Das Rüddingshausener Exemplar ist aber zumindest kein Einzelfall im Kreis. Im August wurde eine Raupe in Utphe entdeckt. "Gleich zwei Funde hier im Kreis sind sicher nicht alltäglich, aber eben auch nur zufällig", betont der Schmetterlingsexperte. Falter, die hier im Sommer schlüpfen, sind übrigens unfruchtbar. Denn eine Vermehrung findet nur statt, wenn während der Raupenzeit Kurztagbedingungen herrschen, es also nicht länger als zwölf Stunden hell ist. In Mitteleuropa ist das zur Raupenzeit nicht der Fall. Werden sie hier jedoch unter Kurzzeitbedingungen gehalten, sei eine Vermehrung in Gefangenschaft möglich, weiß Brockmann.

Fotos Ziemlich bunt und ganz schön groß: Eine Raupe des Totenkopfschwärmers (oben) hat Tanja Thiele zusammen mit ihrer Familie bei der Kartoffelernte in Rüddingshausen (l.) entdeckt. Fotos: Thiele 2

Dass der Klimawandel für den Falter von Vorteil sein könnte, glaubt der Biologe indes nicht - "es sei denn, das Klima in Nordafrika ändert sich positiv für die Art". Der Sommer 2020 ist für "Acherontia Atropos" aber genau richtig, denn die allermeisten Schmetterlingsarten brauchen als Raupe Trockenheit und Wärme.

Namensgebend ist übrigens die totenkopfähnliche Zeichnung auf dem Thorax des geschlüpften Falters. Er wurde früher auch als "Totenvogel" bezeichnet und galt als unheilbringend. Manch einer kennt ihn auch aus der Romanverfilmung "Das Schweigen der Lämmer". Darin werden die Tiere von dem Serienmörder gezüchtet, der jedem seiner Opfer eine Puppe des Insekts in den Rachen legt. Auch auf einem der Filmplakate war der Totenkopfschwärmer abgebildet. Daran erinnerte sich auch Tanja Thiele, als sie sich im Internet über den Falter informierte: "Wir Erwachsenen haben uns dann erstmal geekelt, aber es war auch faszinierend." Die Raupe hat die Familie dann einige Meter weiter auf eine Wiese umgesiedelt - damit der seltene Gast bei der Kartoffelernte nicht zu Schaden kommt.