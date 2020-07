„Rebhuhn-Fütterung nur zur Überbrückung“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Dieter Mackenrodt, Vorsitzender des Jagdvereins Hubertus Gießen, hat sich in einem offenen Brief an Dr. Achim Zedler vom Nabu-Kreisverband Gießen enttäuscht über die Kritik an der Aktion „Futtereimer für Rebhühner“ gezeigt. Der Nabu zeige „traurigerweise einen Konkurrenzgedanken“, der weder dem Naturschutz nutze noch dem Rebhuhn in irgendeiner Art und Weise helfe. Angesichts der dramatischen Situation kann Mackenrodt nicht verstehen, dass eine Maßnahme, die dazu beitrage, die Rebhuhnbesätze zu stabilisieren und wieder aufzubauen, nicht begrüßt werde.

Es sei richtig, dass die Futternothilfe kein dauerhafter Ersatz sein könne für fehlende Lebensräume. Aber diese auf fünf bis sieben Prozent der Agrarfläche zu schaffen, sei ein Mammutprojekt, das in der stark genutzten Agrarlandschaft außerhalb von Feldflurprojekten ganz sicher nicht innerhalb weniger Jahre durchgeführt werden könne. Selbst in den Feldflurprojekten sei dieses Ziel noch in weiter Ferne, bedauerte Mackenrodt. Jeder einzelne Quadratmeter aufgewerteter Lebensraum sei absolut wertvoll und zu begrüßen, doch auch in bestfinanzierten und fachlich hochkarätig besetzten behördlichen Naturschutzprojekten sei es keine leichte Aufgabe, den Lebensraum aufzuwerten.

„Dies nun außerhalb der Projekte von heute auf morgen auf der gesamten Landesfläche umsetzen zu wollen, ist leider Wunschdenken“, betont der Vorsitzende. Dabei dränge die Zeit. Damit das Rebhuhn in Hessen nicht aussterbe, sei es sinnvoll, sich anderweitig zu bemühen, die Bestände zu stabilisieren oder zu steigern. Deshalb könne er die Kritik des Nabu an den Futtereimern nicht verstehen, schreibt Mackenrodt. Die Fütterungen sollten nur als Überbrückung dienen, bis die Wildtiere alleine ohne Hilfe ihr Auskommen finden. Solch künstliche Hilfen würden überall im Naturschutz eingesetzt und aus Naturschutzmitteln finanziert. Der Vorsitzende nennt als Beispiele künstliche Nisthilfen für Vögel, Quartiere für Fledermäuse oder das Wiederansiedeln von in Gefangenschaft gezogenen bedrohten Tierarten wie dem Feldhamster oder dem Haselhuhn.

Sicherlich fehle es den Rebhuhnküken vor allem an Insekten und die Fütterung mit Weizen in den ersten Lebenswochen könne nicht den Schwund an Krabbeltieren kompensieren. Jedoch zeigten die Erfahrungen aus der Praxis der Hegeprojekte, dass sich die ganzjährige Fütterung vor allem in deutlich stärkeren Familienverbänden auswirke und weniger Küken sterben.

In der Wetterau gebe es Reviere, in denen aufgrund des hohen Flächendrucks um jeden Quadratmeter Fläche für lebensraumverbessernde Maßnahmen gerungen wird, die bei nicht einmal einem Prozent lägen. Dennoch seien im Herbst 2019 in diesen Revieren 40 Hühner und mehr pro 100 Hektar gezählt worden. „Das sind, auch im deutschlandweiten Vergleich, Spitzenbesätze“, so Mackenrodt. Die Jäger vor Ort würden sich lieber eine Vielzahl wunderbar blühender Flächen anschauen und diese pflegen, als mehrmals pro Woche Fütterungen aufzufüllen oder die zeit- und kostenintensive Fangjagd zu betreiben. Nur wenn man diese Rebhühner unterstütze, könne man auch in Zukunft eine gesunde gesamthessische Population sicherstellen. Es könne nicht das Ziel sein, Rebhühner in ein paar Jahren aus den wenigen Feldflurprojekten wieder in der gesamten Fläche anzusiedeln. „Arbeiten wir doch zusammen anstatt gegeneinander, so können wir unsere gemeinsamen Ziele auch schneller erreichen“, appelliert der Vorsitzende abschließend.