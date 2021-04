Region Gießener Land: Große Nachfrage nach Förderung

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Um über Förderanträge von 28 Projekten zu entscheiden, tagte die Lenkungsgruppe der Region Gießener Land online. Die erfreuliche Nachricht: 21 Projekte aus dem Regionalbudget und sieben Leader-Projekte wurden von den Mitgliedern befürwortet. "Die Fördernachfrage im Rahmen des Regionalbudgets war auch in diesem Jahr sehr groß" berichtet Kurt Hillgärtner, Vorsitzender des Vereins. Insgesamt seien 60 Projektanfragen im Regionalbüro eingegangen.

Dass auch in kleinen Projektideen großes Potenzial für die Region steckt, zeige die bunte Bandbreite der eingereichten Anträge. "Zweifellos hätten alle Projekte Unterstützung verdient. Da die Region jedoch nur über ein begrenztes Jahresbudget verfügt, musste eine Projektauswahl getroffen werden" erklärt Hillgärtner. Für Projekte, die keine Zusagen erhalten, bemühe sich der Verein mit Netzwerkpartnern nach anderen Fördertöpfen zu suchen.

Circa 100 000 Euro sollen mit dem Regionalbudget aus Bundes- und Landesmitteln mit Beiträgen des Landkreises und den Kommunen in die Region fließen. Etwa 240 000 Euro stehen für Projekte aus Leader-Mitteln bereit.

Im nächsten Schritt werden die Anträge bei der Abteilung für den ländlichen Raum eingereicht. "Erst mit grünem Licht aus der Bewilligungsstelle wissen wir, welche Projekte zum Zuge kommen und welche ein weiteres Jahr Geduld haben müssen", so Hillgärtner weiter Zuschüsse für das Regionalbudget soll es voraussichtlich auch in 2022 geben. Mit den Geldern sollen Vorhaben in den Bereichen Jugend, Kultur, Ehrenamt oder der Erhalt von Streuobstwiesen gefördert werden. Auch digitale Angebote für Kultur- Naturschutz- und Mobilitätsprojekte werden unterstützt. "Es sind tolle Projektideen, die sich durch Engagement, großartigen Einsatz und Herzblut auszeichnen", erklärt Anette Kurth, Regionalmanagerin des Vereins Region Gießener Land. Der Verein ist erste Anlaufstelle für alle, die Projektideen für ihre Dörfer im Gießener Land verwirklichen möchten. Mehr Informationen unter www.giessenerland.de.