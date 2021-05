Regionalbahn 45: Busse statt Zügen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG entfallen vom 7. Juni bis 27. August vereinzelt die Züge der Linie RB 45 zwischen Gießen und Mücke. Betroffen sind die Züge mit Abfahrt ab Gießen um 8.20, 13.20, 15.20, 17.20 und 19.10 Uhr sowie Abfahrt ab Mücke um 14.12, 16.12 und 18.12 Uhr. Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr an. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Zwischen Gießen und Reiskirchen verkehren zudem einzelne Züge ab 6 Uhr und ab 19 Uhr zu geänderten Abfahrtszeiten. Der geänderte Fahrplan ist unter www.hlb-online.de sowie www.bahn.de und www.rmv.de ersichtlich.